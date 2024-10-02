華茲辯論幾度失言 也承認天安門事件人不在香港

美國民主黨副總統候選人華茲昨天辯論時賣力攻擊共和黨，卻幾度語無倫次，疑把伊朗說成以色列。談槍枝管制時，說他與校園槍擊案槍手成為朋友。也首度承認，他曾說天安門事件時人在香港，是失言。

美國大選副總統辯論昨天登場。昨天稍早，伊朗向以色列發射200枚飛彈，雖遭以色列與美國聯手挫敗，但中東情勢升溫。主持人第一題鎖定中東，問華茲（Tim Walz）與共和黨的范斯（JD Vance）是否支持以色列對伊朗發動預防性攻擊。

華茲一開始的回答就有點錯亂。他從去年10月巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列講起；接著提到，「以色列和其代理人」勢力的擴大，美國在當地維持領導地位，絕對必要。華茲疑似口誤，將伊朗說成以色列。

華茲接著離題批評共和黨總統候選人川普（DonaldTrump）在9月10日與民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）辯論時，只在乎「造勢場的人數」，接著才以川普前國安幕僚對川普的批評，指川普缺乏穩定領導性，不適任總統。

提到槍枝管制議題時，主持人向華茲提問，他曾反對對攻擊性武器下禁令，後來為何改變立場。華茲說，「我曾與桑迪胡克小學（Sandy Hook）的父母一起坐在那個辦公室裡。我和校園槍擊案的兇手成了朋友。我經歷這一切」。

位於康乃狄克州新鎮（Newtown）的桑迪胡克小學在2012年12月發生槍擊案，造成20名學生與6名教師身亡，是美國重大校園槍擊案之一。

華茲似乎是想說，他和校園槍擊事件受害者的家人成為朋友，卻講成槍擊案的兇手。華茲也許意識到失言，在辯論結束前說，他「能理解發生口誤這種事情」。他也同時批評川普，輸掉2020年總統大選，卻不認輸。

「川普拒絕承認（輸掉選舉）。事實上，我不認為我們可以像青蛙一樣坐在鍋裡，任由水的溫度上升。他輸掉選舉，他卻說沒有。」

華茲投入選舉後，過去的一些經歷曾遭質疑，包括他在中國1989年發生天安門事件時，人是否在香港或亞洲。主持人問華茲，他曾說過，他當時人在香港，明尼蘇達州公共廣播電台及其他媒體報導，他當年8月才前往亞洲。

華茲回答時非常拗口、語塞。他先是講他的成長經歷，17歲時加入國民警衛隊、後來到農場工作、再成為老師，1989年夏天去中國，之後帶學生來回幾趟中國，他盡心於公共服務，「我一直努力做到最好，但我並不完美，有時也會有愚蠢行為」，但他當選聯邦國會議員，做了12年，再當選2屆明尼蘇達州的州長。

華茲說，他到中國的經歷，讓他學到很多，嘗試認識世界。「我想說的是，川普應該參加我們其中一次行程。我可以向你保證，他就不會曾讚美習近平對新冠疫情的處理，也可以保證，他不會（向中國）發起一場最終以失敗告終的貿易戰。」

主持人再次追問，華茲才說，「正如我所說的，我那個夏天到那，對此口誤了…。所以我在民主抗議期間身處香港和中國，從中學到了許多治理所需的東西。」

華茲與范斯兩人針對墮胎、經濟、氣候變遷、健保等議題辯論，都提出許多實質內容，理性對話，直到辯論接近尾聲時，才出現激烈交鋒。華茲指出，川普不願意接受選舉結果是民主的威脅，他並追問范斯，川普在2020年是否輸掉大選。

對此，范斯不願正面回答。他說，民主黨總統候選人希拉蕊柯林頓（Hillary Clinton）在2016年輸給川普，她也說川普偷走選舉，因為俄羅斯購買50萬美元（約新台幣1591萬元）的臉書廣告。「如果要說尊重選舉結果，我贊同。但如果像華茲說的，這只是共和黨的問題，我不同意。」

華茲反駁，2021年1月6日發生在國會山莊的暴力事件可不是臉書廣告。

范斯指控賀錦麗在疫情期間「涉入言論審查」，「這才是對民主的威脅」。范斯指的可能是Meta執行長祖克柏在8月提交給美國國會委員會的信中指出，美國政府2021年施壓他的社群媒體平台刪除部分COVID-19相關內容。