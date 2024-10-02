賀錦麗邀10/23再辯 川普譏副手辯輸想挽回面子

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）競選陣營再次呼籲共和黨對手川普接受美國有線電視新聞網（CNN）邀請於本月23日辯論；川普今天說，他沒有這個打算。

CNN報導，川普在社群平台「真實社群」（TruthSocial）寫道：「撒謊的賀錦麗剛要求進行另一場辯論，因為他們今晚輸得很慘。再講一次，這就像輸掉的拳擊手站起來說『我想再比一次』。我打敗了拜登，然後打敗了她，我不打算再來一次，太遲了，票都投了。而且我民調領先超多。我會讓美國再次偉大，她沒辦法！」

賀錦麗陣營發言人狄倫（Jen O'Malley Dillon）說，賀錦麗「認為美國人民應該看到她與川普再次站上辯論舞台。她10月23日會在亞特蘭大，川普應站出來面對選民」。

川普先前說過，他不會再與賀錦麗辯論，還說為時已晚，因為選民已經開始投票了。