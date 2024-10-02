賀錦麗邀10/23再辯 川普譏副手辯輸想挽回面子
美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）競選陣營再次呼籲共和黨對手川普接受美國有線電視新聞網（CNN）邀請於本月23日辯論；川普今天說，他沒有這個打算。
CNN報導，川普在社群平台「真實社群」（TruthSocial）寫道：「撒謊的賀錦麗剛要求進行另一場辯論，因為他們今晚輸得很慘。再講一次，這就像輸掉的拳擊手站起來說『我想再比一次』。我打敗了拜登，然後打敗了她，我不打算再來一次，太遲了，票都投了。而且我民調領先超多。我會讓美國再次偉大，她沒辦法！」
賀錦麗陣營發言人狄倫（Jen O'Malley Dillon）說，賀錦麗「認為美國人民應該看到她與川普再次站上辯論舞台。她10月23日會在亞特蘭大，川普應站出來面對選民」。
川普先前說過，他不會再與賀錦麗辯論，還說為時已晚，因為選民已經開始投票了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言