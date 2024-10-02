美副總統選舉辯論聚焦政策 政治兩極化難得君子之爭

2024美國副總統候選人電視辯論是近年選舉中，唯一一場能夠聚焦政策，不做人身攻擊的君子之爭。輿論認為共和黨的范斯從容自信，鏡頭前略勝一籌，民主黨的華茲有點緊張，但平實誠懇沒失分。CNN指出，一場中規中矩的辯論在現代政治中已越來越罕見。

美國總統選舉唯一一場副總統候選人辯論在哥倫比亞廣播公司（CBS）紐約總部舉行，由主播暨前白宮記者歐唐納爾（Norah O'Donnell）與布瑞南（MargaretBrennan）主持．提問包括外交、經濟、移民、槍枝管制、育嬰假、通膨、墮胎、國會山莊暴動等議題。

兩位候選人都能適切為背後主角－總統候選人的政績辯護。范斯（J.D. Vance）不斷提醒民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）是現任副總統，要為政策負責；華茲（Tim Walz）持續砲打共和黨總統候選人川普（Donald Trump）是美國諸多問題的根源。

各項議題兩人充分準備，不帶小抄，以政策說明為主要方向。期間雖有火花，但不見窮追猛打與人身攻擊。

范斯是俄亥俄州聯邦參議員，華茲是現任明尼蘇達州長，兩人皆來自民風純樸的中西部，辯論前後自然適切互動，辯論期間如同意對方意見，也能微笑或點頭認同。

兩人都不否認過去的言行與現在的差異，范斯承認確實反對過川普，但那是錯誤。華茲也認了1989年六四事件時人不在中國，但當年確實依計畫前往。

華爾街日報（Wall Street Journal）認為，辯論氣氛有時相當鋒利，但整體來說有內容，聚焦政策。

紐約時報（New York Times）指出，范斯幹練成熟，鏡頭前相當討好；華茲平易近人，但有點緊張，偶爾會停頓。

有線電視新聞網（CNN）評論，這是一場中規中矩的常態性辯論，在當前美國政治下已越來越罕見。