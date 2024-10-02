美國副總統辯論會誰表現較佳? 差距僅1個百分點
美國副總統候選人電視辯論會落幕，主辦單位CBS新聞網與民調機構「輿觀」（YouGov）針對1630名選民舉辦的即時民調顯示，共和黨的范斯（JD Vance）小勝民主黨的華茲（Tim Walz），差距只有1個百分點，42%對41%。17%受訪者認為雙方平手，88%認為辯論言之有物，認為華茲有理的有74%，范斯65%。
就議題分類，華茲在墮胎和健保佔上風，各為62%和59%；范斯贏在移民和經濟議題，各為52%和51%。
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