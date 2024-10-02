墮胎問題激烈交鋒 華茲要范斯「管好自己的事」

美國明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）和俄亥俄州聯邦參議員范斯（JDVance）今天在副總統候選人電視辯論會上就墮胎問題激烈交鋒，華茲一度要對手「管好自己的事」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，民主黨籍的華茲講述一名女子從喬治亞州駕車到北卡羅來納州尋求墮胎醫療照護，最終卻在途中喪命的故事，並表示如果她生活在華茲所在的明尼蘇達州，也就是一個保障墮胎權的州，女子或許還得以活命。

華茲說：「我們作為一個國家，怎能允許掌控自己身體權的這種基本權利，取決於地理位置？」

他表示，這就是為什麼他與民主黨籍總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）一直推動恢復「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）對墮胎權的保障。共和黨籍的范斯則指責賀錦麗和華茲競選陣營支持墮胎。

華茲補充表示：「這些人一直試圖告訴女性或參與其中。我要用這句話，『管好你自己的事』。」

范斯承認許多美國民眾在墮胎問題上「就是不信任」共和黨，他強調「川普和我努力要做的事情之一」，就是在這個議題上贏得人民的信任。

范斯說：「我希望我們支持生育治療。我希望我們能讓媽媽們更容易負擔養育孩子的費用。我希望讓年輕家庭更容易買得起房子，這樣他們就能有地方養家活口。」

他表示：「我認為在公共政策方面我們可以做的事情很多，為女性提供更多選擇。」