美副總統辯論 華茲質疑范斯妄言海地移民吃寵物
美國副總統候選人電視辯論會今天登場，民主黨華茲與共和黨范斯就移民問題交火，華茲在辯論中率先提到俄亥俄州春田市議題，質問川普與范斯散布海地移民吃寵物的不實說法。
哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）談到移民問題時說：「當你不想解決問題時，就會發生這種情形。你把此事妖魔化，我們看到了這一點，聯邦參議員范斯（JD Vance），這令我感到驚訝。」華茲同時表示：「這種說法侮辱了許多在春田市（Springfield）社區合法工作的人。」
范斯隨後也回應了華茲提出的質疑。
范斯表示：「他（華茲）非常擔心我所說有關春田市的事。」他聲稱學校和醫院現已「不堪負荷」，住房也令人負擔不起，「因為我們引進數百萬名非法移民，與美國人爭奪稀缺的住屋」。
范斯接著說：「在俄亥俄州春田市，我最擔心的是那些因賀錦麗（Kamala Harris，民主黨總統候選人）開放邊境而被毀掉生活的美國公民。」
州級與地方官員早已表示，移民吃寵物是毫無根據的謠言，但這並未阻止共和黨人大肆渲染。春田市大多數海地人都是合法在美國居留。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言