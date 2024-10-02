快訊

還要加碼！台電再向立院要2千億撥補 張嘉郡：把人民當提款機

明天續放颱風假？ 氣象署最新風雨預測 「19縣市」達停班課標準

美副總統辯論 華茲質疑范斯妄言海地移民吃寵物

中央社／ 亞特蘭大1日綜合外電報導

美國副總統候選人電視辯論會今天登場，民主黨華茲與共和黨范斯就移民問題交火，華茲在辯論中率先提到俄亥俄州春田市議題，質問川普與范斯散布海地移民吃寵物的不實說法。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）談到移民問題時說：「當你不想解決問題時，就會發生這種情形。你把此事妖魔化，我們看到了這一點，聯邦參議員范斯（JD Vance），這令我感到驚訝。」華茲同時表示：「這種說法侮辱了許多在春田市（Springfield）社區合法工作的人。」

范斯隨後也回應了華茲提出的質疑。

范斯表示：「他（華茲）非常擔心我所說有關春田市的事。」他聲稱學校和醫院現已「不堪負荷」，住房也令人負擔不起，「因為我們引進數百萬名非法移民，與美國人爭奪稀缺的住屋」。

范斯接著說：「在俄亥俄州春田市，我最擔心的是那些因賀錦麗（Kamala Harris，民主黨總統候選人）開放邊境而被毀掉生活的美國公民。」

州級與地方官員早已表示，移民吃寵物是毫無根據的謠言，但這並未阻止共和黨人大肆渲染。春田市大多數海地人都是合法在美國居留。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

范斯辯論扛「口才擔當」 推川普榮景攻拜登政府失能

副總統辯論談拆散移民家庭 范斯稱須先驅逐罪犯

端經濟牛肉搶攻選票 美副總統候選人挺自家搭檔

美副總統辯論登場 華茲范斯就以色列衝突激辯

相關新聞

即時短評：令人耳目一新的副總統辯論會 比總統辯論會更聚焦政策

美國總統大選投票前第一場，應該也是唯一一場的副總統電視辯論會，在距離大選投票還有35天前登場。綜觀民主黨的華茲（Tim ...

全面遣返無證移民？范斯改口：優先遣返有前科者

邊境管制與移民是另一個辯論會議題。川普曾宣稱要全部遣返無證移民，遭批實際上不可行，范斯澄清，不會讓骨肉分離，但是會優先遣...

美國副總統辯論會誰表現較佳? 差距僅1個百分點

美國副總統候選人電視辯論會落幕，主辦單位CBS新聞網與民調機構「輿觀」（YouGov）針對1630名選民舉辦的即時民調顯...

范斯辯論扛「口才擔當」 推川普榮景攻拜登政府失能

美國共和黨副總統候選人范斯今天不枉黨內「口才擔當」及「吸中西部票」任務，辯論會一開始就提個人生命故事，引美國夢共鳴。他攻...

伊朗飛彈狂轟以色列 全球領袖反應一覽

伊朗朝以色列發射一連串飛彈後，全球領袖今天敦促伊朗和以色列從懸崖邊向後退一步

華茲一開始顯得緊張甚至口誤 後來穩住陣腳

范斯可能是史上受訪次數最高的副總統候選人，這讓他在辯論會上顯得很鎮定，反而是華茲顯得緊張，在第一個回答時不時出現uhm和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。