美副總統辯論 華茲質疑范斯妄言海地移民吃寵物

美國副總統候選人電視辯論會今天登場，民主黨華茲與共和黨范斯就移民問題交火，華茲在辯論中率先提到俄亥俄州春田市議題，質問川普與范斯散布海地移民吃寵物的不實說法。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）談到移民問題時說：「當你不想解決問題時，就會發生這種情形。你把此事妖魔化，我們看到了這一點，聯邦參議員范斯（JD Vance），這令我感到驚訝。」華茲同時表示：「這種說法侮辱了許多在春田市（Springfield）社區合法工作的人。」

范斯隨後也回應了華茲提出的質疑。

范斯表示：「他（華茲）非常擔心我所說有關春田市的事。」他聲稱學校和醫院現已「不堪負荷」，住房也令人負擔不起，「因為我們引進數百萬名非法移民，與美國人爭奪稀缺的住屋」。

范斯接著說：「在俄亥俄州春田市，我最擔心的是那些因賀錦麗（Kamala Harris，民主黨總統候選人）開放邊境而被毀掉生活的美國公民。」

州級與地方官員早已表示，移民吃寵物是毫無根據的謠言，但這並未阻止共和黨人大肆渲染。春田市大多數海地人都是合法在美國居留。