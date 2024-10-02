范斯辯論扛「口才擔當」 推川普榮景攻拜登政府失能

美國共和黨副總統候選人范斯今天不枉黨內「口才擔當」及「吸中西部票」任務，辯論會一開始就提個人生命故事，引美國夢共鳴。他攻勢不斷，以川普政府的「榮景」來批拜登政府失能。

俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）與對手明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）今天晚間在紐約進行2024年大選唯一一場副總統辯論，距離選戰只剩下不到40天，兩個人都有不能失分的壓力。雙邊據報在備戰期間，多盯著對手過去的辯論畫面演練攻防。

范斯在開場先拋「美國夢」主軸自我介紹，以他出生中西部窮困鄉下仍能上演魯蛇成功翻身的人生故事，率先奪得爭取關鍵中西部選民的話語權。他也不時提到自己的母親、妻子等，盼藉由親情牌爭取更多票源。

面對主持人拋出的尖銳題，范斯侃侃而談。輪到華茲發言時，他直勾勾著看著對手，甚至微笑以對，不做筆記，肢體語言明顯比大他20歲的華茲有自信。

耶魯法學院畢業的范斯雖然攻勢凌厲，但一改過去在造勢時對華茲進行人身攻擊，今晚在全國觀眾之前聚焦政策。他一邊抨擊民主黨總統候選人賀錦麗的邊境政策，一邊使出離間計，「我認為你（華茲）想解決這個問題，但我不覺得賀錦麗有這個意願」。

范斯據報「記憶力強」，也擅長以轉移焦點，例如當華茲提到范斯這幾週來不斷強調，海地移民在俄州春田市（Springfield）綁架並吃掉當地居民寵物的不實主張時，范斯將話題帶向拜登移民政策，批評移民不斷移入就是因為政府失靈，導致美國人民生活被毀。

范斯最被詬病的是川黑到川普傳人的「髮夾彎」立場，主持人質疑他的誠信，直問「美國人為什麼要相信你會提供川普需要聽的建議，而不是講他（川普）想聽的」？

范斯歸咎過去「誤信一些媒體報導」才對川普有誤解，強調當前的重點是川普為美國人民帶來了成果，薪資上漲、實際收入增加，經濟表現對美國老百姓有利。

「坦白說，這些事情我原以為他（川普）無法實現。當你犯錯、口誤或做錯某事，改變了想法時，你應該對美國人民坦誠，這也是為什麼我上了這麼多電視節目，因為我認為解釋清楚非常重要」。

無論面對外交、國防、能源或經濟議題，范斯以川普政府的「榮景」來批拜登政府失能，藉此凸顯共和黨及民主黨執政的優劣。不過，范斯專注攻守之際，仍在回答對槍枝問題的看法時失分。

當時主持人問該如何保護孩子們免受校園槍枝暴力的威脅，身為人父的范斯回答，「加強窗戶的防護」。此言一出，社群媒體平台X馬上出現嘲諷討論串。

范斯在結辯時抨擊賀錦麗在拚選戰期間說了一堆本應該在民主黨執政時就落實的政見，也再次回歸美國夢主軸。

「我們擁有全世界最偉大、最美麗、最了不起的國家和人民。但如果我們繼續這3年半來的錯誤領導，人民將無法實現他們的美國夢。我們需要變革，我們需要一個新的方向」。

范斯這幾個月來已經成為共和黨頭號打手，他屢上電視「練功」，懂得使用煽動性言論博取眼球，臨場反應速度也快，補足川普漫無目的的演說劣勢。

雖然在選民中的受歡迎程度，范斯不如華茲來得高，不過綜觀選戰歷史，副總統候選人向來都是為主帥加分的綠葉角色，只要范斯能成功以自身中西部成長的經驗引發選民共鳴，加上鞏固基本盤，就達到副手的終極任務。