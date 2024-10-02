副總統辯論談拆散移民家庭 范斯稱須先驅逐罪犯

美國共和黨候選人范斯與民主黨對手華茲今天在紐約舉行副總統辯論，被問到是否會讓移民與他們在美國出生的小孩骨肉分離時，范斯說首要之務是阻止移民湧入，應優先遣返犯罪者。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，范斯（J.D. Vance）在辯論會上被問到關於川普與他承諾將實施美國史上規模最大的驅逐問題。范斯說：「我們必須止血。」他聲稱由於副總統賀錦麗（KamalaHarris）想要抹除前總統川普的邊境政策，導致美國出現移民危機。

范斯說，美國首先應該驅逐「犯罪移民」。他還說，小孩與偷運毒品的人一同跨越南部邊境進入美國，是賀錦麗的錯。

范斯說，「我要表達的是」，由於賀錦麗的政策，「我們已經有大量的小孩與家人分離」。

明尼蘇達州長華茲（Tim Walz）回應范斯的說法時表示，除了川普以外，所有利益相關者都想找到解決辦法，因應居高不下的移民非法越過南部邊境。

他說：「我們都想解決這個問題，大多數的人都想解決…這是為什麼我們制定這個國家最公平且最強硬的移民法案。」

華茲隨後批評川普破壞共和黨與民主黨協商達成的立法方案，稱將這項法案制定成法，會讓川普少了一個關鍵的競選議題。

他說：「如果我們真的做了其中一些事，川普會怎麼說？」他指出，川普有4年任期可以解決美墨邊境問題並承諾建造邊境圍牆，目前僅完成一部分。

他說：「通過法案！她將簽署。」華茲指的是賀錦麗。

華茲之後說，移民「沒有被當成人看待」且遭到「醜化」，並批評范斯對俄亥俄州春田市（Springfield）的海地人口散布虛假陳述。他說：「這會引發後果。」