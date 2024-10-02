即時短評：令人耳目一新的副總統辯論會 比總統辯論會更聚焦政策

美國總統大選投票前第一場，應該也是唯一一場的副總統電視辯論會，在距離大選投票還有35天前登場。綜觀民主黨的華茲（Tim Walz）與共和黨的范斯（JD Vance）表現，基本上都填補了主角賀錦麗與川普對政策討論的不足。賀錦麗避談政策，被譏為空心菜，川普則有專注討論某項議題的困難。華茲和范斯，對於政策都有具體的說明。更重要的是，兩人都很稱職，沒有幫老闆扣分。

兩人都有雄厚的媒體經驗，但一站上辯論台，60歲的明尼蘇達州長華茲顯然比40歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯緊張。主持人第一題就問伊朗飛彈攻擊以色列的中東情勢，詢問是否支持以色列先發制人打擊伊朗。

華茲鮮少談論外交政策，回答時有些遲疑停頓，甚至把伊朗和以色列弄混，說出「以色列及其代理人」，後來逐漸找回節奏，屬於慢熱，不像范斯一開始就是有備而來。

辯論會第二題問的是海倫颶風造成的災損。前兩題都問時事，讓華茲和范斯只能將先前的準備擱置。

范斯的基本戰略是把美國當前面臨的問題：內政方面的經濟、槍枝權、墮胎權、無證移民，氣候變遷、災難應變、健保、減稅，外交方面的中東情勢，全都歸咎於賀錦麗，刻意忽視現在還是拜登當家做主，質疑賀錦麗如果真有甚麼錦囊妙計，過去3年半為何不拿出來使用？這是川普上次與賀錦麗辯論時偶爾提到，卻沒有跟進往死裡打的缺憾，范斯補足了。

對於無證移民的問題，范斯責怪賀錦麗辦事不力，華茲則反將一軍，表示是川普授意共和黨主導的聯邦眾議院，封殺行政部門的修法。

華茲曾說過1989年天安門事件發生時，他人在香港，後來被揭露他人在內布拉斯加州國民兵軍營，去中國的次數也沒有30次，而是下修到15次。被問到時，他直接回答：「我說錯了」。

范斯曾是反川普的健將，批評川普是「美國的希特勒」，現在擔任其副手，如何自圓其說？范斯也很乾脆回答：「我看錯川普了」。

華茲還有一處口誤，就是在談論校園槍擊案時，本身也是擁槍者的華茲說：「我和犯下槍擊案的人成為朋友」，其實他要說的是「我和槍擊案受害者家屬成為朋友」。

結論時，華茲問范斯是否支持川普的2020大選被盜說，范斯沒有正面回答，只說「我放眼的是未來」。華茲嘲諷：「這是可惡的有問沒有答」（That's a damning non-answer.）。