端經濟牛肉搶攻選票 美副總統候選人挺自家搭檔

美國民主黨副總統候選人華茲今天大讚總統候選人賀錦麗的經濟政策，共和黨候選人川普副手范斯則說，美國生活成本危機「將在川普展開第2任期的第一天結束」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，賀錦麗（Kamala Harris）日前打出經濟牌，說她當選後將增建300萬套住房，以解決美國住房短缺問題。華茲（Tim Walz）強調，這麼做有助於降低難以負擔的房價。部分專家表示，美國需要增建700萬套新住房，才能穩定市場。

他說：「房子不僅是你們在某處進行交易的資產，而是安身立命的基礎。」

華茲還主張，「確保減稅惠及中產階級」，例如兒童稅收抵免，以及日常用品定價的「公平」。

賀錦麗已公布一項打擊哄抬物價的計畫。然而，部分經濟學家批評該計畫可能會因意想不到的後果，導致價格進一步上漲。經濟學家還說，賀錦麗試圖協助美國人支付頭期款的做法也可能產生出人意表的後果，恐進一步推高房價。

共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）則為前總統川普的經濟計畫辯護，他承認美國人正在努力支付帳單，而生活成本危機「將在川普展開第2任期的第一天結束」。

川普承諾將透過徵收歷史性關稅和驅逐數以百萬計無證移民，來應對美國生活成本危機。但總部位於華盛頓的皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute forInternational Economics）一項分析得出的結論是，川普的計畫將導致通膨飆升，並降低美國就業成長。

高盛集團（Goldman Sachs）上個月在分析報告中說，川普的經濟計畫，特別是貿易政策，將導緻美國經濟萎縮。相較之下，高盛預測，副總統賀錦麗的經濟政策將促進經濟成長。