伊朗飛彈狂轟以色列 全球領袖反應一覽

伊朗朝以色列發射一連串飛彈後，全球領袖今天敦促伊朗和以色列從懸崖邊向後退一步。

法新社報導，德黑蘭表示，這次攻擊是對伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）首腦遇襲身亡的回應；與此同時，以色列正在對真主黨發起地面攻勢。

這是伊朗第2次直接攻擊以色列；德黑蘭今年4月以飛彈和無人機攻擊以色列，報復以軍對伊朗駐大馬士革領事館發動致命空襲。

以下是各界對伊朗飛彈轟炸以色列的反應：

●聯合國

伊朗空襲以色列後，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）譴責「中東衝突不斷擴大」。

隨著以色列與真主黨衝突擴大，以軍與加薩（Gaza）巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）的戰爭也尚未止息，古特瑞斯猛烈抨擊中東地區緊張情勢「一步步升級」。

他說：「這必須停止。絕對有必要停火。」

●美國

白宮發表聲明說，在伊朗展開攻擊之際，總統拜登下令美軍「協助以色列抵禦伊朗攻擊，並擊落鎖定以色列的飛彈」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，這場攻擊「令人完全無法接受」，應該受到全世界譴責。

布林肯對記者說：「初步報告顯示，以色列在美國和其他夥伴的積極支援下，有效擊退了這場攻擊。」

●以色列

以色列矢言將對伊朗的攻擊進行報復。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）表示：「這場攻擊將會招致後果。我方有多項計畫，將在我們決定的地點和時間採取行動。」

●哈瑪斯

去年10月7日攻擊以色列並掀起加薩戰爭的伊斯蘭主義組織哈瑪斯，則讚揚伊朗對以色列發動攻擊。

哈瑪斯表示，這場攻擊是對以色列殺害「我們英勇烈士」的報復，包括9月27日在黎巴嫩首都貝魯特遭遇空襲喪命的真主黨領袖納斯拉勒（HassanNasrallah），以及7月底在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡的哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）。

●西班牙

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）敦促終結中東地區的「暴力升級」，而外交部長則要求各方「克制」。

桑傑士在社群媒體平台X表示：「西班牙政府譴責伊朗對以色列的攻擊，並要求停止暴力升級。」

與此同時，西班牙外長阿爾巴雷斯（Jose ManuelAlbares）告訴卡迪納塞電台（Cadena Ser），馬德里正在「向所有有關各方發出新的呼籲，顯然包括以色列，表現出克制，勿讓情勢升級」。

●德國

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）要求伊朗停止對以色列飛彈攻擊，並在X寫道，「我以最強烈的措辭譴責正在發生的攻擊」。

她補充說，「伊朗必須立即停止攻擊」，因為它「正引領這個地區進一步走向深淵」。

●法國

法國總理巴尼耶（Michel Barnier）今天表示，他對情勢「升級」感到擔憂。

巴尼耶對國會表示：「近東和中東情勢正在惡化，緊張不斷升級，攻擊正在發生，伊朗和以色列之間似乎正在發生直接衝突。」他說中東局勢「極為嚴重」。

●英國

英國首相施凱爾（Keir Starme）辦公室表示，施凱爾今天「以最強烈措辭」譴責伊朗攻擊以色列。

根據施凱爾辦公室，施凱爾在與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的通話中，「表達了英國對以色列安全和保護平民的堅定承諾」。

●加拿大

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）猛烈抨擊這場攻擊。

她在渥太華對記者說：「我們都看到了伊朗對以色列的攻擊，我們明確譴責這類作為。」她補充說，這些攻擊「只會進一步破壞區域穩定，必須停止」。