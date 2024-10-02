美副總統辯論登場 華茲范斯就以色列衝突激辯

美國副總統候選人電視辯論會今晚9時一過登場，民主黨候選人華茲和共和黨候選人范斯就以色列對伊朗進行先發制人攻擊的支持與否表達立場，並針對川普的外交政策激烈辯論。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，華茲（Tim Walz）首先被主持人問到是否支持以色列對伊朗採取先發制人攻擊。華茲強調了自己對以色列的支持，隨後轉而批評前總統川普和他的外交政策。

華茲認為，在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列後，「以色列保衛自己的能力絕對是基本要素」。

但他堅稱，連川普自己的國安顧問都說讓川普重新掌權很危險，並譴責川普的外交政策。

華茲指出：「當我們的盟友看見川普轉向蒲亭（Vladimir Putin，俄羅斯總統），轉向北韓，當我們開始看到他對維持聯盟關係的不穩定態度時，我們會堅定維持承諾。」

被問到是否支持以色列先發制人攻擊伊朗這個相同問題時，范斯（JD Vance）並沒有直接回答，而是先向觀眾介紹自己的背景和經歷。

他接著肯定川普藉由嚇阻政策為世界「帶來穩定」。在正面回答問題時，范斯表示此事應由以色列自行決定所需採取的行動。

范斯強調，川普「一直讓世界變得更加安全」。