快訊

4市晚間8時同時宣布颱風假 基隆卻偷跑？蔣萬安說話了

昔挺太陽花、舉國旗！ 安溥手寫字賀中國國慶...網友全看傻

虛驚一夜？遲來的報復？伊朗轟擊以色列「無重大傷亡」

美副總統辯論登場 華茲范斯就以色列衝突激辯

中央社／ 亞特蘭大1日綜合外電報導

美國副總統候選人電視辯論會今晚9時一過登場，民主黨候選人華茲和共和黨候選人范斯就以色列對伊朗進行先發制人攻擊的支持與否表達立場，並針對川普的外交政策激烈辯論。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，華茲（Tim Walz）首先被主持人問到是否支持以色列對伊朗採取先發制人攻擊。華茲強調了自己對以色列的支持，隨後轉而批評前總統川普和他的外交政策。

華茲認為，在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列後，「以色列保衛自己的能力絕對是基本要素」。

但他堅稱，連川普自己的國安顧問都說讓川普重新掌權很危險，並譴責川普的外交政策。

華茲指出：「當我們的盟友看見川普轉向蒲亭（Vladimir Putin，俄羅斯總統），轉向北韓，當我們開始看到他對維持聯盟關係的不穩定態度時，我們會堅定維持承諾。」

被問到是否支持以色列先發制人攻擊伊朗這個相同問題時，范斯（JD Vance）並沒有直接回答，而是先向觀眾介紹自己的背景和經歷。

他接著肯定川普藉由嚇阻政策為世界「帶來穩定」。在正面回答問題時，范斯表示此事應由以色列自行決定所需採取的行動。

范斯強調，川普「一直讓世界變得更加安全」。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

是否支持以色列率先攻擊伊朗? 華茲、范斯相互甩鍋

冷眼集／美需索無度 台灣豈能逆來順受？

美國副總統辯論5大看點 華茲、范斯砲火瞄準雙方「爭議言行」

川普：中國不會在我當總統時攻台 台灣國防支出應拉至GDP10%

相關新聞

即時短評：令人耳目一新的副總統辯論會 比總統辯論會更聚焦政策

美國總統大選投票前第一場，應該也是唯一一場的副總統電視辯論會，在距離大選投票還有35天前登場。綜觀民主黨的華茲（Tim ...

全面遣返無證移民？范斯改口：優先遣返有前科者

邊境管制與移民是另一個辯論會議題。川普曾宣稱要全部遣返無證移民，遭批實際上不可行，范斯澄清，不會讓骨肉分離，但是會優先遣...

范斯辯論扛「口才擔當」 推川普榮景攻拜登政府失能

美國共和黨副總統候選人范斯今天不枉黨內「口才擔當」及「吸中西部票」任務，辯論會一開始就提個人生命故事，引美國夢共鳴。他攻...

伊朗飛彈狂轟以色列 全球領袖反應一覽

伊朗朝以色列發射一連串飛彈後，全球領袖今天敦促伊朗和以色列從懸崖邊向後退一步

華茲一開始顯得緊張甚至口誤 後來穩住陣腳

范斯可能是史上受訪次數最高的副總統候選人，這讓他在辯論會上顯得很鎮定，反而是華茲顯得緊張，在第一個回答時不時出現uhm和...

如何因應氣候變遷：華茲宣稱美國將成為潔淨能源的超強

關於氣候變遷議題，川普曾稱全球暖化是惡作劇（hoax），范斯辯解，川普想要潔淨能源，方式是讓美國製造業再度偉大，不像拜登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。