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是否支持以色列率先攻擊伊朗? 華茲、范斯相互甩鍋
副總統辯論會主持人第一個問題就與中東情勢有關，特別是伊朗飛彈攻擊以色列後。主持人問民主黨候選人華茲，伊朗發展核武的速度愈來愈快，如果他坐鎮戰情室，是否支持以色列先發制人？
華茲並未直接回答，而是從去年10月7日哈瑪斯突襲以色列說起，他責怪川普退出限核協議，才讓伊朗有機會發展核武。他表示，自衛是以色列的基本權利。
范斯以大多數美國人民對他不熟為由，先花時間自我介紹出生背景，他表示是否先發制人應由以色列自行決定。
華茲與范斯都強調領導人的重要性，並對伊朗有能力發展核武的責任相互甩鍋。
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