華茲今槓范斯 美選前最終辯

美國民主黨副總統候選人華茲和共和黨副總統候選人范斯電視辯論會，將於台灣時間二日上午九點舉行，由於目前選情膠著，加上這是十一月五日投票前，兩黨正副總統候選人最後一場辯論，吸引各界關注。以下是本場辯論會各項重點。

這場由哥倫比亞廣播公司（CBS）主辦的辯論會將在位於紐約曼哈頓舉行，主持人是CBS當家主播歐唐納及「面對全國」節目主持人布瑞南，將辯論九十分鐘。

辯論會全程都會將麥克風打開，講台上備有紙筆，但上台時不得攜帶任何道具或筆記，且現場沒有觀眾。每個問題都有二分鐘時間回應，另有一分鐘可以做反駁論述。此外，辯論中有二次休息、每次四分鐘，但雙方陣營人員禁止在休息期間與候選人接觸。

華茲任職明尼蘇達州州長時，遭質疑在二○二○年爆發的「黑人的命也是命」示威中應對不當，預計將被問及該事並回應。此外也可能面對處理新冠疫情、選在出戰伊拉克前從國民兵單位退伍等提問。

范斯可能被問及他引人熱議的言論，例如稱副總統賀錦麗是「沒小孩的女貓奴」，以及散布俄亥俄州海地移民吃貓狗等假消息。他也可能被要求解釋為何過去曾說「永不支持川普」，如今卻改變立場。

由於川普在九月十日與賀錦麗的辯論中落居下風，范斯這次肩負更大壓力。多項民調顯示，范斯的支持度在四名候選人中最低。若他能在此次辯論中壓過華茲，有助扭轉賀錦麗民調支持度小幅領先川普的趨勢。

從歷史上看，副總統辯論對選舉結果影響不大，但今年搖擺州選情十分激烈，可能出現數萬甚至數千票差距決勝負情況，因此副總統辯論仍十分重要。