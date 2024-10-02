搶非裔男選票 賀錦麗播客批川普

民主黨總統候選人賀錦麗接受體育及娛樂人氣播客節目專訪，與兩位前職籃球星對談，她反擊共和黨總統候選人川普質疑其種族背景，並重申支持大麻合法化；這場訪問被視為賀錦麗鞏固並爭取非裔男性的支持。

賀錦麗競選總統迄今，只接受過兩次媒體專訪，她將第三個專訪機會給了新媒體平台；主持播客節目All the Smoke的NBA前球星傑克森和巴恩斯受邀前往賀錦麗的華府寓所對談。

路透報導，賀錦麗接受這場訪問，意在爭取更多男性選票，尤其是非裔男性；民調顯示川普比賀錦麗更受男性歡迎。

路透八月底民調顯示，若當下投票，賀錦麗將獲百分之四十男性選民支持，川普則有百分之四十七；此外，賀錦麗贏得三分之二非裔男性支持。

三人在節目中聊起川普質疑賀錦麗的種族背景，賀錦麗說，「我超清楚我自己是誰，如果其他人不是，他們要接受治療，這不是我的問題」。

為鞏固並爭取非裔族群，賀錦麗重申支持大麻合法化，這是賀錦麗接受民主黨提名後首次公開討論此事，她說，該將大麻除罪化了，她強烈認為人民不應因為吸食大麻獲罪，從歷史上看大家都知道這意味著什麼，以及誰為此入獄。

賀錦麗在擔任舊金山地區檢察官及加州總檢察長時期，積極起訴持有大麻者，成為聯邦參議員後轉變態度。

賀錦麗也提到經濟政策主張，總體願景為打造機會經濟，透過減稅來支持中小型企業和新創公司，並支持中產階級。