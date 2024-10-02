謝鋒籲美 大選勿打中國牌造勢

中國大陸駐美大使謝鋒卅日晚間在使館舉行建國紀念活動時表示，中美關係不能走回頭路，中美應該是夥伴而非敵人，美國將中國大陸定義為競爭對手，只會導致敵意和對抗的惡性循環。

謝鋒表示，中方不會干涉美國總統選舉，也堅決反對美方在選戰過程中打中國牌來造勢。他說，美國選舉是美國自己的事，中國大陸從來沒有、將來也不會干涉，「堅決反對任何打中國牌、渲染利用中國議題來獲取選戰利益的意圖。」

「台灣是中美關係的第一條、也是最重要的紅線。」謝鋒說，嘗試用台灣來圍堵中國大陸無異臨淵而行，「縱容台獨終將自取滅亡」。

謝鋒表示，美國視中國大陸為步步進逼的威脅，是戰略錯誤，貿易戰和科技戰是雙面刃，小院高圍籬只會畫地自限，不符合任何人的利益。

美國國務院亞太助卿康達在謝鋒之後登台致詞說，這不是反駁謝鋒某些觀點的場合，重申美國依然致力於維持「投資、結盟和競爭」的對中戰略，也致力於負責任管理這項最複雜且最重大的雙邊關係。

康達、白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭、國務院東亞局首席副助卿梅健華，連續第二年出席中方使館活動，今年還有人質特使卡斯騰斯及負責毒品管制的白宮資深顧問查斯特等拜登政府代表出席。