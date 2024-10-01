打預防針？希拉蕊提自身經驗警告 十月驚奇恐對賀錦麗不利

美國前國務卿希拉蕊．柯林頓警告，今年美國大選出現的十月驚奇，恐將「曲解和侵害」民主黨總統候選人賀錦麗。

國會山莊報網站9月30日報導，柯林頓接受電視節目「Firing Line」主持人胡佛採訪時預測，「將有齊心協力的行動，曲解和侵害賀錦麗，包括她是誰、支持什麼、她做了什麼」，並且提及了2016年柯林頓自己遭遇的「披薩門」事件。

柯林頓說，「我的意思是，聽好，我是說，關於我在一家披薩店地下室經營販賣兒童活動的瘋狂故事」，台下觀眾隨即傳出笑聲，但她要大家別笑，「這是一個大新聞，讓北卡州一名年輕人帶著突擊步槍，開車去解救這些不存在的孩子，並且掃射華府一家披薩店」。

柯林頓表示，「這是危險的事情，經常在暗網線上開始，轉移，被支持川普的媒體報導，接著在每一家媒體報導，確保有了約100%的新聞覆蓋，人們就信了」。

柯林頓警告，在今年的選舉之前，「數位電波」（digital airwaves）將充滿了可能難以控制的錯誤訊息，並主張未來幾周內，在川普對國家構成的危險上，媒體需要一套「始終如一的敘述」。

柯林頓還警告，俄羅斯、伊朗和中國大陸等外國行為人可能助長社群媒體上的假訊息，試圖影響選舉，並指自己相信有關賀錦麗的故事即將到來。

柯林頓在談到十月驚奇時說，「所以，我不知道會是什麼事情，但將是大事，我們將必須非常、非常努力工作，以確保這件事被踢爆為本身就是謊言」。