美副總統辯論明早9點登場！華茲、范斯90分鐘對決 重點整理一次看

美國民主黨和共和黨副總統候選人華茲（Tim Walz）和范斯（JD Vance），首場電視辯論會將於台灣時間2日上午9點舉行，由於目前兩黨選情膠著，加上這也將是11月5日投票前，兩黨正、副總統候選組合最後一場辯論，數千萬選民相當關注。以下是本場辯論會各項重點，帶領讀者一次掌握。

辯論會時間地點

這場由《哥倫比亞廣播公司》（CBS）主辦的辯論會將在位於紐約曼哈頓的「哥倫比亞廣播公司廣播中心」（CBS Broadcast Center）舉行，主持人則是CBS當家主播歐唐納（Norah O'Donnell）及「面對全國」（Face the Nation）的節目主持人布瑞南（Margaret Brennan），預計將進行90分鐘的辯論。

辯論會基本規則

華茲將站在講台左側，范斯則在右側，主持人會率先介紹華茲出場。此外，辯論會全程都會將麥克風打開，不過CBS將保有關閉麥克風的權力，講台上還為2人備有紙筆和瓶裝水，但上台時不得攜帶任何道具或筆記，且現場沒有觀眾。

華茲和范斯也將省略開場演說，直接開始辯論，屆時每個問題都有2分鐘時間做回應，另外有1分鐘可以做反駁論述，不過主持人可以自行斟酌是否要給2位候選人額外1分鐘的時間繼續論述。

此外，90分鐘的辯論中有2次休息時間、每次4分鐘，但雙方陣營的人員禁止在休息期間與2名候選人接觸。

2人預計會被問到哪些問題？

華斯任職明尼蘇達州州長時，遭疑在2020年爆發的「黑人的命也是命」示威暴動中應對不當，預計將被問及該事並做出回應。此外也可能面對新冠疫情的處理、選在出戰伊拉克前退出國民警衛隊等提問。

范斯可能被問及2021年所發表引人熱議的言論，稱副總統賀錦麗是「沒小孩的貓奴」，以及為何要散布俄亥俄州的海地移民吃貓狗等假消息。他也可能被要求解釋為何過去曾是「永不支持川普」的關鍵人物，如今卻改變立場。范斯曾於2016年稱川普為白癡，並將其與希特勒做比較，且直到2020年都在罵川普。

2人壓力誰較大？

由於川普在9月10日與賀錦麗的總統大選辯論中表現普遍不被看好，范斯這次肩負更大壓力。多項民調顯示，范斯的支持度在4位候選人中最低。若他能在此次辯論中成功反擊華茲，將有助於共和黨扭轉民調中賀錦麗小幅領先川普的趨勢。

副總統辯論會影響選情嗎？

從歷史上看，副總統辯論對選舉的結果影響不大，但今年搖擺州選情十分激烈，副總統辯論可能仍十分重要。

副總統辯論對民調影響不大，因為觀看辯論會的選民比總統辯論少。皮尤研究中心6月公布的數據顯示，2016年有8400萬人收看川普和希拉蕊的首場辯論，但只有3720萬人收看他們的競選搭檔、時任印第安納州州長的潘斯（Mike Pence）參議員凱恩（Tim Kaine）的辯論。4年後，有5790萬人收看賀錦麗與潘斯的辯論，仍少於觀看拜登與川普對決的7310萬人。加 上觀看辯論的觀眾們，往往是政治參與度最高的人，因此很可能在辯論前就下定決心。

2人將有效反擊但避免過度強勢

政治學專家指出，2人目標是為自己的總統候選人辯護，而不是犯錯或讓選民不喜歡他們。對於2名候選人來說，好的辯論策略是在不具優勢的話題上有恰當表現，再迅速轉向選民最信任他們的議題。

像是對華茲而言，這代表要強調墮胎、醫療保健、教育並批評「2025計畫」。范斯則應堅持政策議題，尤其是邊境、經濟和犯罪問題。