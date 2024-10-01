謝鋒：堅決反對美國在選戰過程中打中國牌造勢

中國大陸駐美大使謝鋒30日晚間在使館舉行建國紀念活動時表示，中方不會干涉美國總統選舉，也堅決反對美方在選戰過程中打中國牌來造勢。

美國總統選戰打得激烈，共和黨總統候選人川普多次開出競選支票，揚言加徵中國大陸商品關稅以支持美國製造業，還說上任後第一通電話要打給中國大陸國家主席習近平叫他買美國貨。

民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在辯論時抨擊川普把美國晶片賣給中國大陸，協助解放軍發展威脅美國國家安全的能力。

謝鋒表示，美國選舉是美國自己的事，中國大陸從來沒有，將來也不會干涉；「我們堅決反對任何打中國牌、渲染利用中國議題來獲取選戰利益的意圖。」