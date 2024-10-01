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紐時公開挺賀錦麗 指川普若當選恐深深傷害民主

中央社／ 紐約30日綜合外電報導
紐約時報為賀錦麗背書。（美聯社）
紐約時報為賀錦麗背書。（美聯社）

紐約時報」編輯委員會今天刊登文章，表態支持美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），稱她在這場與共和黨籍對手川普競爭的選舉中是「唯一愛國的總統選擇」。

但紐時（The New York Times）直到文章第4段才提及賀錦麗，焦點反而都放在川普不配當總統，說他在道德上和性格上都「不適任」。

文章寫道：「川普不適合當總統，這個明確且令人沮喪的事實，應該足以讓任何在乎我們國家健全和民主穩定的選民拒絕讓他再度當選。」

法新社報導，「紐約客週刊」（The New Yorker）昨天也表態指出「除了川普誰都好」，編輯們說，川普代表「對美國穩定、安定和本質的持續攻擊」。

紐時在這篇長文中承認賀錦麗「或許不是每位選民眼裡完美的候選人，尤其是那些對政府未能亡羊補牢而感到挫敗和憤怒的選民…但我們呼籲美國人比對賀錦麗與其對手的過往紀錄。賀錦麗是極為必要的人選」。

紐時編輯委員會自1956年支持艾森豪（DwightEisenhower）之後，就再也沒有挺過共和黨總統候選人。

但紐時強調，比起兩黨體系中「政治和原則上的競爭」，這場大選「攸關更根本的東西」，「除非美國選民群起反對，否則川普將有權力對我國民主造成深層長久的傷害」。

紐時表示，選民在具體政策上對賀錦麗提出更多要求並不為過，「鑒於這場選舉的利害關係，賀錦麗或許認為她正在打一場設法避免犯下不必要錯誤的選戰…以為成為川普之外的唯一可行選項，或許就足以讓她勝選」。

「這項策略最終或許證明能贏，但這對美國人民和她自己的紀錄來說都會造成損害。」

同時，紐時稱共和黨只不過是川普「追求重新掌權」的「工具」，還說川普若再次當上總統，「將比他的第一個任期造成更多傷害和分裂」，因此「賀錦麗是唯一的選擇」。

川普 紐約時報 美國大選 賀錦麗

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