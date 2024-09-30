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賀錦麗展現超強募款能力 2場活動籌資逾17億

中央社／ 拉斯維加斯29日綜合外電報導
美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。路透
美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。路透

美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的競選團隊今天表示，週末的2場活動募款金額達到了5500萬美元（約新台幣17億3940萬元）。

路透社報導，根據不具名競選團隊人員，賀錦麗28日在舊金山藝術宮（Palace of Fine Arts）的募款活動中籌得2700萬美元。活動內容包括前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的演說，以及歌手安德拉黛（Andra Day）的表演。

隨後，賀錦麗在洛杉磯市中心的另場活動中募得2800萬美元。現場演出者包括艾拉妮絲莫莉塞特（Alanis Morissette）與荷莉貝利（Halle Bailey）。基根麥可奇（Keegan-Michael Key）、斯特林布朗（SterlingK. Brown）、黛咪洛瓦特（Demi Lovato）、潔西卡艾芭（Jessica Alba）、莉莉湯姆琳（Lily Tomlin）以及史提夫汪達（Stevie Wonder）等名人也到場表示力挺。

在這些募款活動中，賀錦麗強調了她的經濟政策，並自稱支持資本主義。她告訴金主們自己終將勝選，但也表示距離投票只剩下數週時間，她目前仍居於劣勢。

民主黨和賀錦麗競選團隊8月共募集3億6100萬美元，遠超越共和黨競爭對手川普所募集的1億3000萬美元。

距離11月5日的總統大選剩下1個多月，雙方選情仍相當膠著。本月稍早進行的路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調發現，賀錦麗以47%比40%的支持度領先川普，但其他民調顯示兩人難分勝負。

川普 美國大選 賀錦麗

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