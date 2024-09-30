國定殺戮日成真？川普提議「超暴力24小時」不受法律制裁打擊犯罪

美國驚悚電影系列《國定殺戮日》（The Purge）描述民眾每年有12小時可以自由殺人，且不必受到法律制裁。如此超脫常例的科幻情節會成為現實嗎？美國前總統川普29日在賓州造勢上，面對當地商家頻繁遭遇竊盜，他說如果有「超暴力的一天或一小時」，問題就會迎刃而解，這番提議不禁令人頭皮發麻。

每日郵報報導，川普29日在賓州舉行造勢，提到當地商家近期光天化日遭遇搶劫，他表示應該給犯罪分子「教訓」，他提出一個快速的解決辦法。

川普說：「如果有超暴力的一天。只要有一個小時非常激烈——我的意思是非常激烈——這個消息傳開，一切將立即結束。」

他表示，犯罪問題的存在是因為警察「不被允許履行職責」，而這是由於副總統賀錦麗「自由派左翼不讓他們這麼做」。

這番言論引發許多人聯想到2013年首度上映的電影系列《國定殺戮日》情節。記者克拉森斯坦（Brian Krassenstein）質疑，「難道川普真的要搞國定殺戮日？」

川普競選團隊則極力淡化驚人言論。川普提議讓警察獲得不受限制的權力，在「一天的暴力時間」內，甚至可能僅僅是一個小時，嚴厲打擊所有犯罪。

該系列電影第3部《國定殺戮日：大選之年》（Purge: Election Year）在2016年上映，其中就用類似川普競選口號Keep America Great（維持美國偉大）作為宣傳文案。川普競選口號原文是「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）。