美國紐約客週刊力挺賀錦麗 批評川普威脅性存在

美國雜誌「紐約客週刊」今天以社論力挺美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗成為下任總統，批評川普對美國生活的威脅性存在。文章中另提到，川普對中國的政策似乎鼓勵侵略。

紐約客週刊（The New Yorker）編輯部今天刊登力挺賀錦麗（Kamala Harris）的專文。這份政治色彩偏自由派的雜誌過去也都會在總統大選表達立場。

文章指出，川普第一任（2017-2021）的作為，惡化美國政治文化最醜陋的面向，包括排外主義、種族歧視、厭女情緒、漠視弱勢、缺乏道德考量的孤立主義等。「有充分理由可以相信，川普第2任期一定會更糟糕」。

川普在總統任內2度被國會彈劾，第一次因他於2019年施壓烏克蘭對挑戰他連任的拜登（Joe Biden）發動調查，第2次因涉入2021年1月6日的國會山莊暴動案。

卸任後，川普官司纏身。他因掩飾支付女星封口費而篡改商業紀錄一案被定罪，34項罪名全數成立。同時因阻撓國會認證2020年大選結果的國會山莊暴動案、意圖推翻喬治亞州2020大選結果案、及機密文件案等3案遭到起訴。

文章指出，川普若勝選，「他將懷著報復之心重返白宮」，背棄守護憲法的誓言，攻擊司法獨立性，以保護他自己。川普已表明，會動用權力懲罰反對者。

紐約客週刊將川普形容為對美國生活的「威脅性存在」，例如，他要大舉遣返無證移民，這將撕裂家庭，製造移民社群恐慌，加深種族歧視與刻板印象。他承諾的減稅計畫將掏空政府的財政，對所有進口產品課徵20%的關稅，將再度引發通膨。

紐約客週刊也說，川普任內的環境政策是歷任總統最糟的。他任內撤銷許多限制溫室氣體排放、保護空氣、水與動物的法規、退出「巴黎協定」（ParisAgreement），他嘲諷氣候科學，甚至說海平面上升的結果可以創造更多的濱海房屋。

在外交議題方面，文章指出，從川普任內推動的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），可看出他不關注巴勒斯坦人民的權利與未來。在總統辯論時，他無法肯定表達對烏克蘭的支持，可看出他偏好具侵略主義的俄羅斯獨裁政權。

文章說，川普的中國政策同樣堪憂。他曾稱讚中國國家主席習近平是「出色」的領導人，「以鐵腕統治14億人民」；他曾暗示，若中國攻打台灣，他可能會讓台灣自生自滅；他也說，台灣應該付給美國防衛費用。「川普警告可能會爆發另一場世界大戰，但他的政策似乎同樣旨在鼓勵侵略並破壞國際秩序。」

紐約客週刊說，美國無法再忍受川普4年。賀錦麗的政策具有理性、人道、與自由的價值。例如，她提出加強管制邊境、也開放更多移民合法入境途徑。經濟議題上，她的政策有時缺乏細節，但她關切中產、工人階級的住屋、家庭救助等需求。

文章指出，賀錦麗支持女性的身體自主、與健康照護權。環境議題上，她認知到氣候變遷的威脅性，過去曾反對會製造大量溫室氣體的水力壓裂開採油氣法，雖然現在改變立場，但她也對發展潔淨新能源的法案投下關鍵的一票。

外交政策方面，在中東、俄烏戰爭議題上，賀錦麗多次呼應拜登路線。她也可望持續維持與盟友的關係與承諾。對於中國，「作為一名前檢察官，她常常從國際法的角度看待外交政策」，她也曾譴責中國擴張領土影響力的作為。

紐約客週刊指出，賀錦麗成為總統候選人後，展現基本的價值觀和政治技巧，將使她能協助徹底終結川普在政壇9年帶來的毒害。

川普2015年從商轉政，當年投入共和黨總統初選並獲得提名，他2016年打敗柯林頓．希拉蕊（HillaryClinton），2020年敗給拜登，連任失利，今年是第3度參選。今年78歲的他日前曾說，今年若落選，不會再選2028。