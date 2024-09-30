快訊

億萬富豪告誡馬斯克：川普「只忠於自己」未必兌現政策承諾

「短命夜市」！新莊思源夜市開幕3月即宣布熄燈 在地人曝真正原因

網灌臉書敲碗颱風假 蔣萬安承諾：基北北桃「這時間」宣布

美國紐約客週刊力挺賀錦麗 批評川普威脅性存在

中央社／ 華盛頓29日專電
美國雜誌「紐約客週刊」今天以社論力挺美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗成為下任總統，批評川普對美國生活的威脅性存在。路透
美國雜誌「紐約客週刊」今天以社論力挺美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗成為下任總統，批評川普對美國生活的威脅性存在。路透

美國雜誌「紐約客週刊」今天以社論力挺美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗成為下任總統，批評川普對美國生活的威脅性存在。文章中另提到，川普對中國的政策似乎鼓勵侵略。

紐約客週刊（The New Yorker）編輯部今天刊登力挺賀錦麗（Kamala Harris）的專文。這份政治色彩偏自由派的雜誌過去也都會在總統大選表達立場。

文章指出，川普第一任（2017-2021）的作為，惡化美國政治文化最醜陋的面向，包括排外主義、種族歧視、厭女情緒、漠視弱勢、缺乏道德考量的孤立主義等。「有充分理由可以相信，川普第2任期一定會更糟糕」。

川普在總統任內2度被國會彈劾，第一次因他於2019年施壓烏克蘭對挑戰他連任的拜登（Joe Biden）發動調查，第2次因涉入2021年1月6日的國會山莊暴動案。

卸任後，川普官司纏身。他因掩飾支付女星封口費而篡改商業紀錄一案被定罪，34項罪名全數成立。同時因阻撓國會認證2020年大選結果的國會山莊暴動案、意圖推翻喬治亞州2020大選結果案、及機密文件案等3案遭到起訴。

文章指出，川普若勝選，「他將懷著報復之心重返白宮」，背棄守護憲法的誓言，攻擊司法獨立性，以保護他自己。川普已表明，會動用權力懲罰反對者。

紐約客週刊將川普形容為對美國生活的「威脅性存在」，例如，他要大舉遣返無證移民，這將撕裂家庭，製造移民社群恐慌，加深種族歧視與刻板印象。他承諾的減稅計畫將掏空政府的財政，對所有進口產品課徵20%的關稅，將再度引發通膨。

紐約客週刊也說，川普任內的環境政策是歷任總統最糟的。他任內撤銷許多限制溫室氣體排放、保護空氣、水與動物的法規、退出「巴黎協定」（ParisAgreement），他嘲諷氣候科學，甚至說海平面上升的結果可以創造更多的濱海房屋。

在外交議題方面，文章指出，從川普任內推動的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），可看出他不關注巴勒斯坦人民的權利與未來。在總統辯論時，他無法肯定表達對烏克蘭的支持，可看出他偏好具侵略主義的俄羅斯獨裁政權。

文章說，川普的中國政策同樣堪憂。他曾稱讚中國國家主席習近平是「出色」的領導人，「以鐵腕統治14億人民」；他曾暗示，若中國攻打台灣，他可能會讓台灣自生自滅；他也說，台灣應該付給美國防衛費用。「川普警告可能會爆發另一場世界大戰，但他的政策似乎同樣旨在鼓勵侵略並破壞國際秩序。」

紐約客週刊說，美國無法再忍受川普4年。賀錦麗的政策具有理性、人道、與自由的價值。例如，她提出加強管制邊境、也開放更多移民合法入境途徑。經濟議題上，她的政策有時缺乏細節，但她關切中產、工人階級的住屋、家庭救助等需求。

文章指出，賀錦麗支持女性的身體自主、與健康照護權。環境議題上，她認知到氣候變遷的威脅性，過去曾反對會製造大量溫室氣體的水力壓裂開採油氣法，雖然現在改變立場，但她也對發展潔淨新能源的法案投下關鍵的一票。

外交政策方面，在中東、俄烏戰爭議題上，賀錦麗多次呼應拜登路線。她也可望持續維持與盟友的關係與承諾。對於中國，「作為一名前檢察官，她常常從國際法的角度看待外交政策」，她也曾譴責中國擴張領土影響力的作為。

紐約客週刊指出，賀錦麗成為總統候選人後，展現基本的價值觀和政治技巧，將使她能協助徹底終結川普在政壇9年帶來的毒害。

川普2015年從商轉政，當年投入共和黨總統初選並獲得提名，他2016年打敗柯林頓．希拉蕊（HillaryClinton），2020年敗給拜登，連任失利，今年是第3度參選。今年78歲的他日前曾說，今年若落選，不會再選2028。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

億萬富豪告誡馬斯克：川普「只忠於自己」未必兌現政策承諾

隨美國大選逼近加強力道！川普狠批非法移民、稱賀錦麗有「精神障礙」

選民好奇賀華配 范斯、華茲辯論 對賀得失影響更大

賀錦麗的逆襲 從沒希望到可望勝出

相關新聞

億萬富豪告誡馬斯克：川普「只忠於自己」未必兌現政策承諾

億萬富豪投資人、美國職籃達拉斯獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）告誡特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），別與...

美國紐約客週刊力挺賀錦麗 批評川普威脅性存在

美國雜誌「紐約客週刊」今天以社論力挺美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗成為下任總統，批評川普對美國生活的威脅性存在。文章...

瑞銀訪調兩大族群 老闆挺川普、富人愛賀錦麗

最新民調顯示，美國民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨候選人川普在兩大重要搖擺州的民調支持率勢均力敵，但有錢人想的似乎不一樣，...

美副總統辯論 10月1日登場

美國大選副總統候選人辯論會十月一日將在紐約市曼哈頓登場，由美媒哥倫比亞廣播公司（CBS）主辦。民主黨籍明尼蘇達州州長華茲...

隨美國大選逼近加強力道！川普狠批非法移民、稱賀錦麗有「精神障礙」

美國共和黨總統候選人川普今天稱民主黨對手賀錦麗有「精神障礙」，還說非法移民會侵入百姓家中割斷人喉嚨。川普為重返白宮，正加...

WSJ：川普若當選 將徹底整肅司法部 暗示「報復」敵人

華爾街日報報導，幾乎每周都會公開譴責司法系統的前總統川普，其競選團隊已開始暗中籌畫他個人的最優先事項：一旦再度當選總統，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。