億萬富豪告誡馬斯克：川普「只忠於自己」未必兌現政策承諾

億萬富豪投資人、美國職籃達拉斯獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）告誡特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），別與川普結盟，因為這位共和黨總統候選人最終可能無法兌現他的政策承諾。

庫班周日在X平台發文向馬斯克喊話：「總有一天，你會需要川普給你些東西，你會覺得自己贏得了要求和接受的權利。你一直是他的忠誠戰士。但在你最需要他的時候，你會發現在你之前許許多多的人得到的經驗，他只忠於自己」。

庫班是在回應馬斯克，後者早前在X貼文鼓吹陰謀論，指民主黨人鼓勵移民進入搖擺州，是「萬無一失的勝選做法」，「如果川普沒當選，這將是最後一次選舉。川普非但不是民主的威脅，反而是拯救民主的唯一方法」。

在美國的這次大選，兩位億萬富豪站對立面：馬斯克高調支持川普，與自己四年前的立場截然相反，當時他還曾公開在社群媒體上罵過川普；庫班則支持賀錦麗及其經濟政見，近幾周經常聲援賀錦麗「更有利於企業」，即使錦麗提高企業稅率的計畫遭質疑。

庫班也表達想進證券交易委員會（SEC）的意願。他本月初上CNBC節目Squawk Box節目時說：「我告訴她的競選團隊，把我的名字寫進SEC，它需要改變。」