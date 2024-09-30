快訊

《黑暗榮耀》文同珢生母朴志雅腦出血離世 享年52歲

若中國侵台？美國沒說清楚的戰爭反擊限度

科技玩家AI主播報新聞！iPhone 16平價版開賣就降價 華為三摺手機被笑可蓋2碗泡麵

聽新聞
0:00 / 0:00

億萬富豪告誡馬斯克：川普「只忠於自己」未必兌現政策承諾

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
億萬富豪投資人庫班告誡特斯拉執行長馬斯克（右），別與川普（左）結盟，因為這位共和黨總統候選人最終可能無法兌現他的政策承諾。美聯社
億萬富豪投資人庫班告誡特斯拉執行長馬斯克（右），別與川普（左）結盟，因為這位共和黨總統候選人最終可能無法兌現他的政策承諾。美聯社

億萬富豪投資人、美國職籃達拉斯獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）告誡特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），別與川普結盟，因為這位共和黨總統候選人最終可能無法兌現他的政策承諾。

庫班周日在X平台發文向馬斯克喊話：「總有一天，你會需要川普給你些東西，你會覺得自己贏得了要求和接受的權利。你一直是他的忠誠戰士。但在你最需要他的時候，你會發現在你之前許許多多的人得到的經驗，他只忠於自己」。

庫班是在回應馬斯克，後者早前在X貼文鼓吹陰謀論，指民主黨人鼓勵移民進入搖擺州，是「萬無一失的勝選做法」，「如果川普沒當選，這將是最後一次選舉。川普非但不是民主的威脅，反而是拯救民主的唯一方法」。

在美國的這次大選，兩位億萬富豪站對立面：馬斯克高調支持川普，與自己四年前的立場截然相反，當時他還曾公開在社群媒體上罵過川普；庫班則支持賀錦麗及其經濟政見，近幾周經常聲援賀錦麗「更有利於企業」，即使錦麗提高企業稅率的計畫遭質疑。

庫班也表達想進證券交易委員會（SEC）的意願。他本月初上CNBC節目Squawk Box節目時說：「我告訴她的競選團隊，把我的名字寫進SEC，它需要改變。」

與此同時，馬斯克已多次提出，如果川普贏得再入主白宮，應成立一個所謂的政府效率委員會，削減聯邦開支，而他主動說要掌舵此一機構。

億萬富豪投資人、美國職籃達拉斯獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）。路透
億萬富豪投資人、美國職籃達拉斯獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）。路透

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

隨美國大選逼近加強力道！川普狠批非法移民、稱賀錦麗有「精神障礙」

發電量見端倪 馬斯克發文讚中：工業產能遠超美

賀錦麗的逆襲 從沒希望到可望勝出

馬斯克尋求回巴西大讓步 X平台願遵守法令

相關新聞

億萬富豪告誡馬斯克：川普「只忠於自己」未必兌現政策承諾

億萬富豪投資人、美國職籃達拉斯獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）告誡特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），別與...

瑞銀訪調兩大族群 老闆挺川普、富人愛賀錦麗

最新民調顯示，美國民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨候選人川普在兩大重要搖擺州的民調支持率勢均力敵，但有錢人想的似乎不一樣，...

美副總統辯論 10月1日登場

美國大選副總統候選人辯論會十月一日將在紐約市曼哈頓登場，由美媒哥倫比亞廣播公司（CBS）主辦。民主黨籍明尼蘇達州州長華茲...

隨美國大選逼近加強力道！川普狠批非法移民、稱賀錦麗有「精神障礙」

美國共和黨總統候選人川普今天稱民主黨對手賀錦麗有「精神障礙」，還說非法移民會侵入百姓家中割斷人喉嚨。川普為重返白宮，正加...

WSJ：川普若當選 將徹底整肅司法部 暗示「報復」敵人

華爾街日報報導，幾乎每周都會公開譴責司法系統的前總統川普，其競選團隊已開始暗中籌畫他個人的最優先事項：一旦再度當選總統，...

紐時民調：賀錦麗與川普在密西根、威州 勢均力敵

紐約時報/錫耶納學院(New York Times/Siena College)28日公布的民調顯示，民主、共和兩黨總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。