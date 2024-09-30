美副總統辯論 10月1日登場

美國大選副總統候選人辯論會十月一日將在紐約市曼哈頓登場，由美媒哥倫比亞廣播公司（CBS）主辦。民主黨籍明尼蘇達州州長華茲與共和黨籍俄亥俄州聯邦參議員范斯首次、也很可能是這次選戰唯一一次同台交鋒，屆時全程開麥、不得帶小抄。

主持人是CBS主播歐唐納爾及「面對全國」節目主持人布瑞南。華茲將站在講台左側、范斯在右側。華茲將先被介紹出場。九十分鐘的辯論全程開麥，但CBS將有權關麥。兩人講台上將有紙筆和瓶裝水，但不得帶任何道具或筆記上場。

十月一日現場沒觀眾，兩人將省略開場演說，直接開始答題，時間兩分鐘，還有一分鐘可做反駁論述。但主持人可斟酌額外給兩位候選人一分鐘繼續討論某個話題。

結辯則是兩分鐘。九十分鐘內有兩次休息，每次四分鐘，但禁止雙方陣營接觸候選人。提問不會事先公開，直播部落格和社群媒體帳號將即時對候選人的發言做事實查核。

華盛頓郵報廿八日報導，六十歲的華茲近幾周持續騰出空檔備戰，由四十二歲的現任運輸部長布塔朱吉當范斯；曾協助美國正副總統拜登及賀錦麗準備辯論會的律師希狄克，還有白宮前高官弗里德蘭德，也是備戰小組成員。四十歲的范斯則有六十三歲共和黨籍聯邦眾議員艾默幫忙。