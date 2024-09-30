瑞銀訪調兩大族群 老闆挺川普、富人愛賀錦麗

最新民調顯示，美國民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨候選人川普在兩大重要搖擺州的民調支持率勢均力敵，但有錢人想的似乎不一樣，瑞士銀行（UBS）的調查顯示，富裕投資人較支持賀錦麗，企業老闆則更青睞川普。

紐約時報／謝納學院28日公布的民調顯示，賀錦麗與川普在密西根州與威斯康辛州這兩個重要搖擺州的選情更為激烈。

賀錦麗與川普在密西根州的支持度分別為48%對47%；在威斯康辛州，賀錦麗與川普的支持率各為49%對47%。在撇除2.5%的誤差後，兩人的支持率堪稱伯仲之間。民調也發現，賀錦麗在這兩個搖擺州的優勢，自8月以來被川普在經濟問題上扳回不少。

瑞銀在訪調500位營收至少100萬美元、擁有至少一名自己以外員工的企業老闆後發現，53%企業老闆更傾向投給川普，47%屬於賀錦麗陣營。支持川普的企業主回應原因包括川普的稅務與移民、及其從商經歷，想投給賀錦麗者則稱許賀錦麗支持中產階級、綠能及稅務的政策。

富裕投資人的支持率差距則較為明顯，在971位擁有100萬美元以上可投資資產的受訪投資人中，57%偏好賀錦麗，43%計劃投給川普。支持賀錦麗的投資人讚揚賀錦麗的中產階級政策，也預期聯準會（Fed）將保有獨立性，偏好川普的投資人則喜歡川普的稅務與移民政策，且認為預期監管將減少。

這兩大族群都聚焦經濟議題，84%的受訪投資人與83%的企業老闆都視經濟為這場選舉的焦點議題。瑞銀全球財富管理共同總裁卡洛夫斯基指出，經濟顯然是首要關注議題。

此外，74%受訪投資人對未來半年投資組合報酬率感到「高度樂觀」，比率高於四年前類似訪調的57%。瑞銀的調查也發現，77%投資人正考慮在選前改變投資組合，包括調整投資類股、從事避險、擴大投資或增持現金等。