隨美國大選逼近加強力道！川普狠批非法移民、稱賀錦麗有「精神障礙」

美國共和黨總統候選人川普今天稱民主黨對手賀錦麗有「精神障礙」，還說非法移民會侵入百姓家中割斷人喉嚨。川普為重返白宮，正加強力道大談具有種族色彩的言論。

現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）昨天造訪美國與墨西哥邊界後，前總統川普（Donald Trump）尋求反擊，矢言要採取更多措施以管控庇護申請數，並遏止無證移民越界入境。

賀錦麗與川普競逐11月5日美國總統大選，兩人聲勢不分軒輊，而移民問題是賀錦麗在民調中最弱的部分之一。

川普駁斥賀錦麗於美墨邊界的談話，他在威斯康辛州小鎮森草地（Prairie du Chien）告訴支持者，現任總統拜登（Joe Biden）和賀錦麗都應該對暴力犯罪分子的「入侵」負起責任。

法新社報導，川普自從2016年當選美國總統後，在經濟不景氣、白人居多數的地區，反移民情緒一直是他訴求的核心，而隨著選舉日逼近，川普的言論變得更為極端。

川普指出：「拜登後來才有精神障礙，賀錦麗則是天生的，她與生俱來就是這樣。你試想一下，只有精神障礙人士才會允許這種事情發生在我們國家。」

與此同時，賀錦麗今天將時間花在加州舊金山一場募款活動，她說道，川普正使用「相同劇本，一本我們已經聽了很多年、令人厭倦的劇本」。

川普於威斯康辛州發表談話時，台上背景是被控犯罪的移民照片，並描繪出美國遭受暴力襲擊的地獄般景象，儘管今年美國非法越境數已大幅下降，聯邦調查局（FBI）也稱整體犯罪率急劇下滑，特別是謀殺案。

川普說到非法移民：「他們將走進你的廚房，會割斷你的喉嚨。」

賀錦麗昨天於美墨邊境傳遞強硬訊息的舉動顯然惹惱川普，他咒罵了這場全國直播的活動，並稱賀錦麗為「騙子」。