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賀錦麗蜜月期不再？美搖擺州民調難分高下 川普經濟議題削弱賀戰力

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
距離美國大選不到40日，民主黨總統候選人賀錦麗（左）與共和黨對手川普（右）在密西根州、威斯康辛州的民調依舊難分高下。路透
距離美國大選不到40日，民主黨總統候選人賀錦麗（左）與共和黨對手川普（右）在密西根州、威斯康辛州的民調依舊難分高下。路透

目前距離美國大選投票日不到40日，紐約時報/錫耶納學院（New York Times/Siena College）28日公布最新民調指出，美國副總統賀錦麗與前總統川普在關鍵搖擺州的支持度依舊咬得難分難捨，賀錦麗在密西根州可能選民間取得48%支持度，川普僅以1個百分點稍微落後；雙方在威斯康辛州仍然由賀錦麗勝出，不過領先幅度也僅有2個百分點。

該民調統計於9月21日至26日，以電話訪問密西根州688名、威斯康辛州680名可能選民，兩地民調的誤差區間均落在正負4個百分點。

紐時描述，賀錦麗自8月初投入選戰的強勁態勢，被川普在經濟議題上的優勢削弱。

另外，民調發現，賀錦麗在搖擺州內布拉斯加州第二國會選區（Second Congressional District）大幅領先川普9個百分點，賀錦麗為52%、川普為43%，單單這個選區的選舉人票對選舉人團而言有決定性作用。

2020年川普拿下內布拉斯加州，但是在第二選區敗給拜登。這也說明為何川普和共和黨近來努力說服內布拉斯加州議會終止部分按國會選區分配選舉人票的制度，並採用贏者通吃的機制。

賀錦麗勝選的可能情況之一是拿下密西根州、威斯康辛州與賓州，取得必要的270張選舉人票，而川普則奪得太陽帶搖擺州。

該民調亦針對俄亥俄州進行統計，川普以50%領先賀錦麗的44%共6個百分點。俄亥俄州雖然不是入主白宮的必爭之地，但是是美國參議院競選最激烈的戰區之一。

川普 美國大選 賀錦麗

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