美國副總統辯論10月1日登場 全程開麥不得帶小抄

民主黨副總統候選人華茲及共和黨對手范斯將交鋒，屆時全程開麥，不得帶小抄。兩人戰力都強，范斯言詞凌厲，老政客華茲不會輕易上鉤。也有評論稱，雙方表現穩，想看戲或準備做迷因哏圖的觀眾恐怕要失望。

明尼蘇達州長華茲（Tim Walz）與俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）10月1日將在紐約曼哈頓辯論。大選日近，這是兩人首次、也可能是唯一一次在辯論台上過招。當天成為高調捍衛自家政策及個人言行的難得機會。

主辦單位哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）將出動主播歐唐納爾（Norah O'Donnell）及「面對全國」（Face the Nation）節目主持人布瑞南（MargaretBrennan）挑主持大樑。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，華茲最近幾週持續在造勢路上及家鄉明尼蘇達州備戰，行程包括政策會議及模擬辯論。運輸部長、民主黨政治明星布塔朱吉（Pete Buttigieg）將扮演范斯與華茲切磋。

除了布塔朱吉，資深律師希狄克（Zayn Siddique）及前白宮幕僚弗里德蘭德（Rob Friedlander）也是備戰團隊成員。前者曾幫拜登及賀錦麗準備辯論，後者曾在國家經濟會議（National Economic Council）服務。

耶魯大學法學院畢業的范斯想必磨刀霍霍，民主黨陣營不敢大意。華郵指出，歐巴馬時期及拜登政府的官員也參與準備工作。

范斯則有明尼蘇達州共和黨聯邦眾議員艾默（TomEmmer）助陣。艾默認識華茲多年，現任眾議院共和黨黨鞭。

華茲10月1日將站在講台左側，范斯在右側。主持人先介紹華茲出場。在整整90分鐘的辯論期間，兩人全程開麥。但CBS News將保留關麥的權利。

一如過去兩場總統辯論，華茲及范斯對槓的現場不會有觀眾，兩人將跳過開場演說，直接答題，時間兩分鐘，也有一分鐘的時間進行反駁陳述。但CBS News說，「主持人可以酌情給予每位候選人額外一分鐘的時間來繼續討論某話題」。

此外，結辯也是兩分鐘。辯論期間將有兩次休息時間，每次4分鐘，屆時兩陣營人馬不得與候選人接觸。

CBS News不會事先公開提問，將在直播部落格及社群媒體帳號提供即時事實查核。華茲及范斯的講台上將有紙筆及瓶裝水，不能帶任何道具或筆記上場。

范斯這幾個月來已經成為共和黨頭號打手，頻上節目發動攻勢及為川普補強。

他無疑會追殺華茲擔任州長時的左派政策，也可能攻擊華茲決定從國民兵退伍的時機，落在所屬部隊將部署海外前，以及華茲號稱曾帶武器上戰場，卻從未經歷戰事等，來戳破華茲「為人古意實在」的人設。

美國老媒體人馬金農（Mark McKinnon）26日在「浮華世界」（Vanity Fair） 雜誌寫道，華茲在台上應該著眼維持真誠實在的形象。「他不會比范斯聰明，也不要想反將范斯一軍」，但他可以比范斯更有人味。

馬金農說，如果這場辯論看來就像是有常識的高中教練對上自以為是的長春藤名校畢業生，華茲無疑會獲勝。