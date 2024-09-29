暌違5年 川普會澤倫斯基

旨在解決烏克蘭危機的「和平之友」小組部長級會議廿七日在紐約聯合國總部舉行。大陸外長王毅稱「和平之友」希望依托聯合國，匯聚更多全球南方國家，發出更多客觀、平衡、理性聲音，為停火止戰、重啟和談累積條件、營造氛圍。

這項會議由王毅與巴西外長維埃拉共同主持，包括埃及、印尼、南非、墨西哥等十七個「全球南方」國家的外長或代表出席。

王毅說，「和平之友」不是要在衝突中選邊站隊，不是要搞集團對抗，也不是要取代現有平台。「和平之友」歡迎更多志同道合的國家特別是「全球南方」國家參加。

另一方面，美國前總統川普廿七日在紐約川普大樓接待訪美的烏克蘭總統澤倫斯基，這是兩人自二○一九年以來首度會談。會談不到一小時。

川普在兩人閉門會談前說，「我們關係很好，但正如大家所知，我和（俄羅斯）總統普亭的關係也很好」，「若我們勝選，我想我們會很快解決此事（俄烏戰爭）」。澤倫斯基則說，兩人有共識，皆同意烏戰必須停止。

川普上周指稱澤倫斯基其實希望賀錦麗贏得十一月美國總統大選，還諷刺澤倫斯基是最強業務員，已讓烏克蘭從美歐拿了數十億美元。

但川普廿七日說，「我們很榮幸接待這位總統，他經歷風風雨雨。大家好好了解後，就會知道他真的經歷了很多，史上大概幾乎無人能及，而我們接下來看看能想出什麼辦法」。

澤倫斯基會後在社群媒體Ｘ寫道，這場會談富有成效。「我提出我們的勝利計畫，而且我們徹底檢視烏克蘭的局勢，還有戰爭對我們人民帶來的後果。討論許多細節，我很感謝這次的會談。正義和平必須實現」。

澤倫斯基此次除出席聯合國大會，還跟美國總統拜登及副總統賀錦麗會談，說明他抗俄的勝利計畫。拜登則宣布又軍援烏克蘭約八十億美元。