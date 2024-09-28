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美國選舉前大打認知戰 伊朗駭客假新聞齊轟川普

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。圖／路透社
共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。圖／路透社

美國官員與研究人員表示，伊朗利用假新聞網站與駭客入侵等方式攻擊共和黨總統候選人川普（Donald Trump），擴大干預美國總統大選。

法新社報導，伊朗長期以來以策劃秘密認知作戰行動聞名，如今已成為干預美國11月5日總統大選最主要的假訊息來源。

美國司法部今天以「廣泛的駭客行為」起訴3名伊朗人，司法部長賈蘭德（Merrick Garland）表示，這3人試圖破壞川普在選舉方面的努力。

假訊息研究人員指出，同時還有大量虛假網站偽裝成的新聞媒體，捏造批評川普的報導，其中許多內容明顯是以廉價且容易取得的生成式人工智慧（AI）工具所杜撰。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）數位取證研究實驗室（DFRLab）研究員沙戴克（Dina Sadek）告訴法新社，這些假網站反映出伊朗針對美國選民的認知戰計畫深入且步調一致。

DFRLab本週發布一份報告，警告由伊朗政府主導的認知戰在選前大幅增加。

微軟威脅分析中心（Microsoft Threat Analysis Center）日前揭露，NioThinker就是這類假新聞網站，表示該網站自稱提供讀者深入且進步的新聞，但近幾個月來，網站內容重心「逐漸轉向美國選舉」，以「諷刺且冗長的文章攻擊川普」。

華府智庫「保衛民主基金會」（FDD）則公布另一個由伊朗架設、針對非裔選民的網站Afromajority，該網站論調大多是批評川普，並支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。

保衛民主基金會表示，在19個發布伊朗認知戰內容的網站中，至少有8個英文網站高度關注美國選舉，並有多個網站針對美國非裔和西語裔族群。

沙戴克指出，這些網站是伊朗至少從2020年至今，廣泛的多語言認知戰的一環。

伊朗 川普 美國大選 賀錦麗 駭客

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