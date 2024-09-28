川普控Google只列負面報導 矢言當選後提告

美國前總統川普今天指控搜尋引擎谷歌（Google）只列與他有關的「負面報導」，矢言如果重返白宮將提告這間科技巨擘。

法新社報導，共和黨總統候選人川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）提出這項指控時，並未提供任何證據支持，又說Google只呈現他的民主黨對手、副總統賀錦麗（Kamala Harris）的正面報導。

川普發文說：「這是非法行為，希望司法部（Justice Department）能就這種公然干預選舉的行為對他們提出刑事訴訟。如果不提訴，根據我國法律，當我贏得選舉時，我將要求對他們提出最高程度的起訴。」

在川普發出這則貼文前，一個保守派團體發布報告結果稱，在搜尋「2024年川普總統選戰」時發現了這個問題。

Google回應法新社詢問時說：「兩個競選團隊的網站始終陳列在相關與常見查詢的搜尋結果最上方…這份報告研究了數週前某天的一個罕見搜尋詞的結果，即使是那次搜尋，兩位候選人的網站也列在Google搜尋結果最上方。」

Google始終堅稱，並未透過操控搜尋結果來偏袒任何政治候選人。

路透社報導，根據「華盛頓郵報」（WashingtonPost），川普2019年也曾對Google提出類似指控，他在現稱為X的社群平台推特（Twitter）發了一系列推文，說Google在2016年總統大選時偏好呈現與他有關的負面報導。這番說詞當時遭Google駁斥。

然而，部分川普支持者最近幾週再度提出這些指控。今年7月，在川普遭遇暗殺未遂的數天前，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在X發文指控Google對川普實施搜尋禁令。