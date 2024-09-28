賀錦麗承諾 兼顧邊境安全與有序移民系統

民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）27日走訪位於亞利桑那州的美墨邊境，並在演說承諾要投資邊境執法來強化安全；與共和黨總統候選人川普區隔，她說，「確保邊境安全」和「創造一個安全有序且人道的移民系統」不是選擇題，「我們可以同時做到。」

賀錦麗表示，她將與民主黨、共和黨和無黨人士一道，捍衛美國主權、保衛邊境，及修復受損的移民系統；除了要重新推動邊境安全法案，她還承諾要採取更多措施打擊非法越境，並採取進一步行動來關閉入境口岸之間的邊界。

賀錦麗也將砲火對準川普，提到川普終止俗稱夢想生的「童年抵美暫緩遣返」（DACA）計畫，「他（指川普）讓家庭離散，把嬰兒從母親的臂彎中奪走，將孩子們關進鐵籠（指帶鐵網的邊界拘留所）。」

川普在競選時為賀錦麗貼上「邊境沙皇」的標籤，試圖將民眾對於非法移民的不滿引導至賀錦麗身上。

賀錦麗反批川普執政期間什麼都不做，終止夢想生計畫帶來更多混亂，又拿著移民議題來煽動恐懼和對立。

路透報導，美國總統拜登任內逮捕超過700萬名非法越境者，創下歷史新高，在拜登6月公布限制庇護人數的行政命令後，越境人數銳減。

賀錦麗表示，她將維持拜登6月公布、限制庇護人數的行政命令，還會進一步採取行動來強化此政策效果，賀錦麗競選團隊指出，賀錦麗公布的是比起拜登更強硬的政策願景。

這是賀錦麗7月底投入總統選戰以來，首度訪問邊界，相較多數競選場合穿著套裝，她罕見地穿著卡其色的獵裝夾克現身：在會晤邊境巡邏隊官員後，賀錦麗說，他們的工作很困難，需要有人正確地支持他們的工作。

賀錦麗說，拜登年初推動的邊境安全法案，將增加拘留設施、執法人員和庇護官員，並挹注更多資金來檢測鴉片類止痛藥芬太尼（fentanyl），是川普半路殺出，反對政府解決邊境的非法移民及芬太尼氾濫問題。

賀錦麗說，美國人應該有一個關心邊境安全而非個人政治未來的總統，「作為總統，我會重新推動這部法案，且很自豪地簽署成案。」

賀錦麗擔任聯邦參議員時，是川普邊境政策的最力批評者，賀錦麗當時反對撥款築牆；賀錦麗2019年參與民主黨內初選時主張無證移民合法化，支持夢想生計畫。

如今，賀錦麗競選2024年總統，提出針對邊境的最新主張，她的演說背板寫的是「邊境安全與穩定」。

賀錦麗再度提到擔任加州檢察長的經歷，說自己親眼見證過跨國集團的暴力犯罪，也深知非法毒品的戕害，她多次率隊打擊毒品販運集團；若她擔任總統，這也會是優先要務。

賀錦麗表示，將逮捕並驅逐非法越境者，禁止其5年內再度入境美國，針對屢犯者會提出更嚴格的刑事指控；為確保有序的移民，將否決那些不在合法入境點提出的庇護申請。

此外，針對從邊境流入美國的芬太尼，賀錦麗承諾要為海關採購更多檢測機器，強化檢測能量。

賀錦麗說，拜登政府已成功促成與中國大陸的禁毒合作，「作為總統，我會要求中國進一步落實承諾，打擊芬太尼前體從中國流向美國。」