救選情 川普猛打抗中牌

英國廣播公司（ＢＢＣ）統計發現，本月十日美國總統大選辯論後，共和黨總統候選人川普在隨後五次競選集會提到中國大陸四十次，民主黨對手賀錦麗卻幾乎不提大陸。

川普上周在密西根州市政廳論壇，短短一小時就提到大陸廿七次。川普也在賓州西部小鎮，對農民和牧場主大談大陸。

川普說，若當選將向來自大陸和其他國家的進口產品課徵新關稅，並希望阻止陸製汽車銷售。他警告大陸，不要試圖取代美元作為世界儲備貨幣的地位，並將新冠疫情歸咎於北京政府。他還說會說服大陸領導人習近平多買美國農產品，以及必須保護美國鋼鐵業。

許多經濟學家質疑川普關稅計畫效力，警告這終將傷害美國消費者。但川普的訊息是專門說給中西部關鍵州的藍領選民聽，大陸製造業的競爭讓他們受到影響。

相對地，賀錦麗在辯論會後的六次競選集會只提到大陸一次。她本周稍早在賓州匹茲堡的經濟演講中說，若大陸破壞規則犧牲美國工人、社區和公司，「我會毫不猶豫採取迅速有力的措施」。

民調顯示，與經濟、移民和醫療保健相比，大陸在美國選民關心議題中排名不高。外交政策組織「國安行動」近期調查顯示，關鍵州僅一成四選民將大陸列為下任總統國安優先事項，最高的移民議題則達三成八。

這或許能解釋賀錦麗少談大陸的原因。她試圖在縮水的競選期間確立自己在選民眼中的形象，川普則試圖將對中政策和經濟議題聯繫，特別是關稅。

賓州作為最大搖擺州，可能成為今年大選的勝負關鍵。目前民調顯示，兩人在賓州勢均力敵。當地共和黨委員會主席貝爾茨表示：「大多數人已選邊，但還有些人沒有。如果中國是能以某種方式左右天平的稻草，我想提出這個議題會是件好事」。