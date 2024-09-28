賀錦麗會澤倫斯基 接手美烏關係

到訪華府的烏克蘭總統澤倫斯基，廿六日在白宮先後會晤美國總統拜登和副總統賀錦麗，並簡報烏克蘭的「勝利計畫」。賀錦麗間接批評對手川普曾提出的終結烏俄戰事政策，稱川普主張並非和平協議，而是投降協議。

紐約時報說，賀錦麗在白宮會見澤倫斯基，顯示拜登政府正在為賀錦麗做好準備，一旦她在十一月大選獲勝，就會接手處理棘手的美烏關係。

賀錦麗重申她對烏克蘭人民的支持「堅定不移」，會持續與烏克蘭站在一起，確保烏克蘭打贏這場戰爭。她在白宮向澤倫斯基說，「我國的一些人」將向烏克蘭施壓，要求其接受一項和平協議，烏克蘭必須放棄主權領土和中立地位，以便與俄羅斯總統普亭實現和平。

她表示，「這些提議與普亭的提議如出一轍，講白了，它們不是和平協議，而是投降建議，這是危險且不可接受的」。雖然賀錦麗未提川普或其副手范斯，但她說的和平方案與川普和范斯近來的主張非常雷同。

川普廿五日抨擊澤倫斯基沒有及早接受割讓領土換取和平的協議，導致烏克蘭成為廢墟。范斯則主張把目前俄烏間的戰線變成非軍事區，這代表烏克蘭無法收回被俄國占據的領土。

在賀錦麗發表談話前，澤倫斯基已在白宮會見拜登並提出有關「勝利計畫」的更多細節，稱可透過美方額外援助終結烏俄戰爭。

拜登在橢圓辦公室與澤倫斯基會面時說，俄羅斯「不會勝利」，「烏克蘭會勝利，我們會繼續支持你們」。會面前拜登宣布加碼軍援烏克蘭八十億美元。

近日大酸澤倫斯基是最強推銷員的川普，廿七日在紐約自宅和澤倫斯基會面，這是二○一九年以來兩人首度面對面會談。

不過，美國仍未同意烏克蘭請求，讓烏克蘭用西方長程武器深入攻擊俄境。紐約時報報導，美國情報機構認為，若批准烏克蘭這麼做，俄國恐以更強大武力報復，輕則加強對歐洲一些軍民設施的縱火和破壞行動，重則可能對美國和歐洲軍事基地發動致命攻擊。

俄國總統普亭近日措詞越趨強硬，宣布只要俄國國土受到任何傳統武器攻擊，就會考慮動用核武，且支持烏克蘭打擊俄國的國家會被視為參戰。

批評者認為，拜登和他的顧問太容易被普亭嚇到，導致烏克蘭在戰場處於下風。