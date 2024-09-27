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比起8年前希拉蕊 民調揭更多選民稱性別是賀錦麗劣勢

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國民眾認為，今年民主黨的候選人賀錦麗（圖）也是女性，情勢可能對她更不利，並認為性別是共和黨候選人川普的利多。 法新社
美國民眾認為，今年民主黨的候選人賀錦麗（圖）也是女性，情勢可能對她更不利，並認為性別是共和黨候選人川普的利多。 法新社

民調顯示，相較於8年前民主黨提名希拉蕊．柯林頓選總統，美國民眾認為，今年民主黨的候選人賀錦麗也是女性，情勢可能對她更不利，並認為性別是共和黨候選人川普的利多。

美聯社報導，美聯社與NORC公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public AffairsResearch）公布的最新民調顯示，對於民主黨首度與再度提名的女性候選人，美國成年民眾的態度有些轉變。

4成受訪民眾認為，賀錦麗（Kamala Harris）的性別將損及她贏得今年11月大選的機會，8年前的選舉，僅3成選民認為，希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的性別對她不利。

這種態度的轉變主要是來自於民主黨人，尤其是男性黨員，在希拉蕊敗給川普（Donald Trump）前，約莫3成的男性民主黨員認為，希拉蕊的性別「某種程度上」或「相當」對她不利，如今約莫5成擔憂賀錦麗的性別。

與此同時，擔憂性別將成為賀錦麗阻礙的民主黨女性黨員也增加，因民調顯示，4成民主黨女黨員認為，希拉蕊的性別不利於她，如今同樣約莫5成擔憂賀錦麗的性別。

對於候選人的性別議題，共和黨男性黨員的態度僅略微改變，共和黨女性黨員的態度則是保持穩定。

此外，美國民眾還說，川普的性別很可能是有助於他當選的利多，因當前4成美國受訪民眾說，性別男對川普有利，高於8年前川普競選，而當時美聯社與NORC公共事務研究中心所做的民調顯示，同樣的問題僅約3成受訪者回答有利於川普。

川普 希拉蕊 性別 民調 美國大選 賀錦麗

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