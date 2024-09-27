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繼聖經、NFT…川普又出新周邊「鑲鑽手表」 最貴要價315萬元

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
自美國共和黨總統候選人川普的競選活動開跑以來，他已賣過聖經、球鞋、照片集和NFT數位交易卡等周邊商品。 歐新社
自美國共和黨總統候選人川普的競選活動開跑以來，他已賣過聖經、球鞋、照片集和NFT數位交易卡等周邊商品。 歐新社

自美國共和黨總統候選人川普的競選活動開跑以來，他已賣過聖經、球鞋、照片集和NFT數位交易卡等周邊商品。如今，他又推出新的手表系列，其中最昂貴的款式要價10萬美元。

美聯社報導，川普（Donald Trump）今天公開了「川普官方手表系列」，其中最貴的表款售價10萬美元（約新台幣315萬元），表圈鑲滿122顆鑽石，有3種18K金表款式可供選擇。「戰鬥、戰鬥、戰鬥」（Fight Fight Fight）表款售價則為499至799美元不等。

自川普宣布投入2024美國總統選舉以來，他已延續將政治與商業利益結合的傳統，推出一系列周邊商品。

在川普推出新品之際，距離大選日僅剩40天，這可能會讓他面臨將選舉活動商業化的批評，尤其是在他曾抨擊美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與美國民眾經濟困境脫節的背景下。

儘管販賣各項商品的網站都註明，銷售所得不會直接惠及川普或他的競選活動，但同時也提到，這些商品受到「付費授權協議」約束。早在從政前，這就是讓川普多年來透過販售水、伏特加和牛排等產品獲利的機制。

川普上週末宣布將推出印有他肖像的紀念銀幣，他在社群媒體發文稱，每枚售價100美元（約新台幣3152元）的紀念銀幣是「美國偉大的真正象徵」。

川普今年3月在旗下社群平台「真實社群」（TruthSocial）敦促支持者購買每本要價59.99美元（約新台幣1892元）的「天佑美國」（God Bless the U.S.A.）聖經，靈感來自鄉村歌手葛林伍德（Lee Greenwood）的愛國歌曲。

川普 美國大選 賀錦麗 鑽石

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