快訊

邀韓國瑜談預算卡關 卓榮泰：喝過一杯很溫暖的咖啡了

颱風最快今晚生成…恐達中颱侵台！不排除海陸警齊發 「這2天」影響最劇

當不成燕子…「準山陀兒」颱風恐發海警 專家：速度緩慢影響時間長

梅蘭妮亞罕見受訪 就川普二度遇刺未遂侃侃而談

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

前美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）在今天播出的罕見訪談中，回憶自己得知丈夫川普遭遇暗殺未遂，並形容這次驚險逃過一劫是「一個奇蹟」。

法新社報導，前總統川普的妻子梅蘭妮亞告訴福斯新聞（Fox News），今年7月當川普在賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）造勢現場的即時影像在電視上播出時，她人正在紐約。

她說：「我衝到電視前面，倒帶重播並仔細地看。我只有延遲幾分鐘…但我看到了…大家都還不知道怎麼了，因為你看到他趴在地上，你不知道究竟發生什麼事。」

川普重返白宮之路因為一名20歲槍手在造勢活動附近的建築物屋頂朝他開槍而被打亂，川普的耳朵遭子彈擦傷流血，但並無大礙，槍手隨後遭維安人員以狙擊槍擊斃。

梅蘭妮亞肯定丈夫的維安隨扈，儘管外界多批評此事是一個嚴重的維安失誤，她仍稱這些幹員「非常出色」。

她也簡短描述78歲的川普二度遭遇暗殺未遂時，自己的反應。她說：「我認為兩起事件真的都是奇蹟。如果你認真去想，7月13日的事真的是一個奇蹟。」

深居簡出、往往迴避媒體的梅蘭妮亞2年來首度受訪，以宣傳她將於10月8日上市的回憶錄，屆時距離11月5日美國總統大選不到1個月。

然而，儘管政治人物的配偶經常參與另一半的競選活動，梅蘭妮亞卻大多與川普的造勢集會保持距離。

現年54歲的梅蘭妮亞，也沒有現身川普在紐約進行的多次法院聽審上。川普因與一名色情片女星的封口費醜聞，被判犯有34項詐欺重罪。

當被問及丈夫面臨的各項刑事案件時，梅蘭妮亞批評聯邦調查局（FBI）2022年對夫妻倆位於佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的搜查行動。

她在談及FBI人員進入海湖俱樂部，收回涉嫌非法存放的機密文件時說道：「這確實讓我感到很生氣，隱私被侵犯。而他們搜查的方式…我真的很驚訝。」

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

美7搖擺州最新民調曝！賀錦麗拿下6州1打平 削弱川普經濟優勢

賀錦麗會見澤倫斯基 批川普要烏克蘭投降

才酸澤倫斯基是史上最強推銷員！川普證實：2人將於27日會面

川普：27日將會晤烏克蘭總統澤倫斯基

相關新聞

美7搖擺州最新民調曝！賀錦麗拿下6州1打平 削弱川普經濟優勢

距離美國總統大選約40天，戰況十分激烈，根據彭博（Bloomberg News）與美國市調公司「晨間諮詢」（Mornin...

全力助力賀錦麗...拜登退選關鍵推手是「她」 矽谷女首富背景曝光

民主黨總統候選人賀錦麗11月若能勝選、躍為美國首位女總統，勢必得感謝矽谷女首富鼎力相助。

高中教練對耶魯高材生 美副總統候選人備戰10/1辯論

美國民主黨副總統候選人華茲及對手范斯背景大不同，一位是前高中老師兼美式足球教練，另一位耶魯法律畢業，兩人10月的辯論別有...

川普喊加徵關稅 賀錦麗批沒想清楚

民主黨總統候選人賀錦麗廿五日表示，在振興美國經濟上，她主張加徵企業稅，並替年輕夫婦減稅；對於共和黨總統候選人川普提出的加...

美國大選情勢膠著...賀錦麗大膽挺槍枝權 專家分析背後原因

美國民主黨總統候選人賀錦麗近日一再強調自己擁有槍枝，並矢言維護美國人擁槍權，令不少人感到驚訝，不過專家指她此舉可能是在勢...

批澤倫斯基拒達成協議！川普稱烏克蘭已被抹去無法重建 再諷「最偉大推銷員」

美國前總統、共和黨總統候選人川普25日抨擊烏克蘭總統澤倫斯基，稱澤倫斯基「拒絕達成協議」。CNN指出，這是川普至今對澤倫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。