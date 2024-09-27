梅蘭妮亞罕見受訪 就川普二度遇刺未遂侃侃而談
前美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）在今天播出的罕見訪談中，回憶自己得知丈夫川普遭遇暗殺未遂，並形容這次驚險逃過一劫是「一個奇蹟」。
法新社報導，前總統川普的妻子梅蘭妮亞告訴福斯新聞（Fox News），今年7月當川普在賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）造勢現場的即時影像在電視上播出時，她人正在紐約。
她說：「我衝到電視前面，倒帶重播並仔細地看。我只有延遲幾分鐘…但我看到了…大家都還不知道怎麼了，因為你看到他趴在地上，你不知道究竟發生什麼事。」
川普重返白宮之路因為一名20歲槍手在造勢活動附近的建築物屋頂朝他開槍而被打亂，川普的耳朵遭子彈擦傷流血，但並無大礙，槍手隨後遭維安人員以狙擊槍擊斃。
梅蘭妮亞肯定丈夫的維安隨扈，儘管外界多批評此事是一個嚴重的維安失誤，她仍稱這些幹員「非常出色」。
她也簡短描述78歲的川普二度遭遇暗殺未遂時，自己的反應。她說：「我認為兩起事件真的都是奇蹟。如果你認真去想，7月13日的事真的是一個奇蹟。」
深居簡出、往往迴避媒體的梅蘭妮亞2年來首度受訪，以宣傳她將於10月8日上市的回憶錄，屆時距離11月5日美國總統大選不到1個月。
然而，儘管政治人物的配偶經常參與另一半的競選活動，梅蘭妮亞卻大多與川普的造勢集會保持距離。
現年54歲的梅蘭妮亞，也沒有現身川普在紐約進行的多次法院聽審上。川普因與一名色情片女星的封口費醜聞，被判犯有34項詐欺重罪。
當被問及丈夫面臨的各項刑事案件時，梅蘭妮亞批評聯邦調查局（FBI）2022年對夫妻倆位於佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的搜查行動。
她在談及FBI人員進入海湖俱樂部，收回涉嫌非法存放的機密文件時說道：「這確實讓我感到很生氣，隱私被侵犯。而他們搜查的方式…我真的很驚訝。」
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