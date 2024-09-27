高中教練對耶魯高材生 美副總統候選人備戰10/1辯論

美國民主黨副總統候選人華茲及對手范斯背景大不同，一位是前高中老師兼美式足球教練，另一位耶魯法律畢業，兩人10月的辯論別有看頭。華茲及范斯已進入備戰期，準備把綠葉效能放到最大，為主帥搶票。

民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）及共和黨總統候選人川普（Donald Trump）這個月在辯論台上交鋒後，評論多認為賀錦麗占上風，范斯（J.D.Vance）如今必須追回失分，而華茲（Tim Walz）在選舉進入倒數下，絕對不能當豬隊友，兩人都有辯贏對方的壓力。

此外，雖然過去副手辯論不至於牽動選情，但今年雙邊民調互咬得緊，競爭激烈，兩位綠葉有重大失誤或漂亮得分都可能影響選舉結果。

賀錦麗雖然辯論表現獲得好評，但隨後約20多個民意調查顯示，她領先優勢擴大不到1個百分點，凸顯選情膠著，賀錦麗和川普在搖擺州的聲勢尤其不分軒輊。

美國「國會山莊報」（The Hill）今天報導，共和黨策略分析師歐康奈爾（Ford O'Connell）表示，通常大家會把副總統辯論視為次要事件。「但在這種情況下，兩組競選團隊都在為選舉版圖上的寸土寸金而戰。我認為這就是這場副總統辯論與我們過去所見的許多其他辯論不同的原因」。

兩位副手差了20歲，除了主打中西部出身經歷外，幾乎沒有共同點。

參議員范斯剛滿40歲，陸戰隊退伍、耶魯大學法學院畢業，以出版暢銷回憶錄「絕望者之歌」一戰成名。他選參議員前，曾在創投界打滾。

60歲的明尼蘇達州州長華茲投入政壇前在國民兵服役，今年中旬以「怪」批「川范」配，意外衝高網路聲量。民主黨也趁熱「打怪」，多次強調「川范」言行匪夷所思；川普以「華茲才怪」回應的反擊力道不強，讓民主黨成功收割一波聲勢。

華茲並非沒有攻擊點。他擔任州長的進步派作風受右翼抨擊，恐怕也要扛下拜登執政缺失。此外，他也因為誇大服役紀錄、高報軍銜，以及與不孕症纏鬥的方式，受到批評。

不過，目前民調看來，「阿伯感」十足的華茲，仍在好感度上勝過范斯。

美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）24日的民調顯示，選民越了解范斯，就越不喜歡他。

范斯2021年稱民主黨人是「一群生活悲慘、『無孩貓姑婆』（childless cat ladies）」的內容曝光後被炎上，近日再陷發言爭議，誇大海地移民吃貓狗的不實說法，一口氣惹毛不少非裔及加勒比海裔選民。有學者認為，范斯必須在辯論台上重振個人形象。

兩人10月1日的對決，將由哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）主播歐唐納爾（Norah O’Donnell）及「面對全國」（Face the Nation）主持人布瑞南（Margaret Brennan）主持。

有些專家曾質疑這場辯論能否改變選舉結果，畢竟副手辯論很少掀起太大波瀾，即使副總統上任後，角色也不吃重，時常「沒入背景」。 儘管如此，過去持懷疑態度的觀察家對「重大翻車現場」可能打亂競選節奏的可能性持開放態度。

民主黨策略師雷尼什（Jon Reinish）表示，「每次公開露面，尤其是這麼多觀眾的公開場合，都很重要」。逾6700萬人收看賀錦麗舌戰川普，比拜登與川普辯論多了1500萬人。

研究美國總統的歷史學家布林克里（DouglasBrinkley）更說，這可能是美國史上「最重要的副總統辯論」。川普拒絕與賀錦麗二辯，因此10月1日也可能是今年選舉季最後一場重大辯論。

壓力如山大，范斯和華茲兩人正快馬加鞭備戰，美國政治新聞媒體Politico報導，運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）將在民主黨特訓班中扮演范斯，共和黨明尼蘇達州眾議員艾默（Tom Emmer）則負責揣摩華茲。