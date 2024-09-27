川普喊加徵關稅 賀錦麗批沒想清楚

民主黨總統候選人賀錦麗廿五日表示，在振興美國經濟上，她主張加徵企業稅，並替年輕夫婦減稅；對於共和黨總統候選人川普提出的加徵關稅政見，賀錦麗說這將轉嫁成消費稅，最終由美國家庭承擔，她認為川普在這些議題上沒太認真想清楚。

賀錦麗七月廿一日接棒參選，廿五日首次接受卅分鐘的個人專訪；此時距離選戰剩下四十天，而經濟是美國民眾在這次選戰最在意的主題。

賀錦麗重申要打造「機會經濟」，透過給大企業加稅來鼓勵中小企業成長，她說，大企業主都知道，要讓美國經濟再度繁榮得靠小企業遍地開花，也要靠美國投資新產業。

賀錦麗主張，企業稅率由百分之廿一調高至百分之廿八，作為給中產階級和小企業稅務優惠的財源。

賀錦麗喊出一億美國人將獲得減稅優惠，年輕夫妻將獲得新生兒稅收抵減，加稅鎖定高收入族群；她說，老師和消防員付出的稅金比全美最有錢的那群人還多，這是不對的，要確保億萬富翁和大企業主得付他們應付的分額。

川普以加徵關稅作為扶植美國製造業的手段，賀錦麗表示，經濟學家已算過，對所有進口美國的外國商品加徵百分之廿關稅，效果形同百分之廿的消費稅，最終每個美國勞工和家庭每年得多付四千美元以上。

賀錦麗說，「老實說，我認為他在這些議題上沒想清楚，這應該被嚴肅看待且有具體計畫」。

除了經濟，川普在選戰過程中猛攻非法移民議題。賀錦麗將在廿七日首次以候選人身分走訪亞利桑那州的美墨邊境，她說，將再次推動今年初被川普要求共和黨議員封殺的邊境安全法案，並以總統身分簽署成案。

賀錦麗說，美國不僅要加固邊境，還要找出方法讓移民獲得公民身分。

此外，針對川普意圖淡化在墮胎議題的保守立場來爭取婦女票，川普指出，婦女不用再為墮胎議題激辯，這會交給各州處理，他說，「我會保護女性。」

賀錦麗說，「我不認為美國女人需要他（川普）保護」，川普應該做的是相信女性。