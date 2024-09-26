全力助力賀錦麗...拜登退選關鍵推手是「她」 矽谷女首富背景曝光

民主黨總統候選人賀錦麗11月若能勝選、躍為美國首位女總統，勢必得感謝矽谷女首富鼎力相助。

紐約時報報導，眾所周知，已故蘋果前執行長賈伯斯遺孀羅琳·鮑威爾·賈伯斯（Laurene Powell Jobs），是掌控逾110億美元財富的慈善家；少有人知的是，過去20年來她一直是賀錦麗的親信至交。在2024大選年，這位矽谷女首富更在幕後出錢出力，默默捐款數百萬美元給支持賀錦麗問鼎白宮的組織。

羅琳·賈伯斯行事低調，極少接受媒體採訪。但根據紐時與數十名知情人士的訪談內容，羅琳·賈伯斯在幕後協助促成現任總統拜登退選、為賀錦麗參選鋪路方面，扮演關鍵角色。兩人交情甚篤，若賀錦麗當選，羅琳·賈伯斯有可能對賀錦麗政府發揮重大影響力。

二十多年深厚友誼

受訪者透露，現年59歲的賀錦麗和60歲的羅琳·賈伯斯政治理念相同、同樣熱愛藝文，都承受身為女性公眾人物的考驗，也一起在舊金山灣區崛起。兩人一路走來惺惺相惜，友誼歷久彌堅。

2003年羅琳·賈伯斯捐助500美元，協助賀錦麗競選舊金山地區檢察官。次年，兩人和灣區其他女性領袖共同參與華府維護女性墮胎權大遊行。組團參加「為女性生命遊行」的史蒂爾回憶說：「早在賀錦麗公職生涯初期，她（羅琳·賈伯斯）就大力相助。」

接下來20載，兩人與同一批矽谷菁英交遊，互邀參加家庭聚會。2014年，賀錦麗與任德龍（Doug Emhoff）結婚，羅琳·賈伯斯名列約60人受邀來賓名單；今年羅琳·賈伯斯兒子在夏威夷舉行婚禮時，賀錦麗是座上賓。她們甚至看同一位皮膚科醫生。

「我會投給她」

丈夫賈伯斯2011年去世多年後，羅琳·賈伯斯脫離蟄伏狀態，再度現身公眾與政治圈，且維持一貫的謹慎低調。她開始捐出較大額政治獻金，並投入遊說活動。2012年歐巴馬總統競選連任時，她與其他科技業富豪在閉門會議中敦促歐巴馬推動教育改革。

2012年歐巴馬發表國情咨文演說時，蜜雪兒·歐巴馬邀她觀禮。柯林頓·希拉蕊2016年競選總統，羅琳·賈伯斯也為她舉辦一場20人、每人20萬美元的募款活動。共和黨籍前眾院議長麥卡錫也是她朋友。

隨著賀錦麗尋求在公職職涯力爭上游，羅琳·賈伯斯為她舉行一系列募款活動，其中幾場在自宅進行，2014年有一場與Salesforce創辦人班尼奧夫、富豪投資家康威、臉書早期主管帕克合辦。2016年選舉之夜，她現身洛杉磯慶祝派對，歡慶賀錦麗當選參議員。

2017年，羅琳·賈伯斯偕同賀錦麗出席一場科技業會議，罕見地接受媒體訪問。當時川普政府才剛上台，但座談會主持人笑問羅琳·賈伯斯有無意願在2020年參選。羅琳·賈伯斯妙答：「我們兩人中有一人應該選。」她指著剛選上參議員的賀錦麗說：「我會投給她。」

不過，羅琳·賈伯斯自認身為媒體公司老闆（她握有「大西洋雜誌」多數股權），不願對政治事務涉入太深，免得沾染立場偏向某一政黨的色彩。也因此，她2019年拒絕為協助賀錦麗競逐民主黨總統提名扮演要角。

6月辯論會使情況改觀

賀錦麗擔任副總統初期，挨批處理非法移民不力，常向羅琳·賈伯斯傾吐遭公審的委屈。羅琳·賈伯斯則敦促其他民主黨人士更積極為她辯護。

但羅琳·賈伯斯身為蘋果和迪士尼公司大股東，對拜登政府一些她認為反科技業的政策感冒，也認為拜登針對富人和矽谷的發言懷有敵意。

6月首場總統大選辯論會使一切改觀。眼見拜登辯論會表現淒慘，羅琳·賈伯斯對其他重量級民主黨金主表示，她很擔心拜登贏不了選舉。她的政治研究助理席瑪斯分發的焦點團體訪談與民調數據，也加深民主黨金主對敗選的顧慮。多位受訪者表示，他們之所以動員起來施壓拜登退選，席瑪斯的研究發揮關鍵影響力。

數周後，羅琳·賈伯斯出席芝加哥民主黨全國代表大會，有時坐在賀錦麗親友專屬包廂，見證賀錦麗接受民主黨總統提名的歷史時刻。

賀錦麗與羅琳·賈伯斯數十年來念茲在茲的是婦女遭遇的重重挑戰，現在，這位矽谷女首富有可能協助選出美國第一位女總統。

羅琳·賈伯斯並不熱中於協助拜登競選連任，但最近受賀錦麗聲勢看漲鼓舞，變得積極起來。近幾周來，她加入賀錦麗競選幹部的電話會議，表示迫不及待為她主辦小而尊貴的募款活動，近似當年為希拉蕊辦的那種。她也號召其他女性科技業主管公開力挺賀錦麗。她的團隊還發給其他財力雄厚金主一份清單，上面列出17個挺賀競選團體，作為捐款參考。其中之一是「未來前進」（Future Forward），據知情人士透露，羅琳·賈伯斯本人已捐了數百萬美元給這個超級政治行動委員會。

羅琳·賈伯斯友人認為，她可能想從政。一些人揣測，賀錦麗若當選，羅琳·賈伯斯不無可能在賀錦麗政府中擔任正式官職，例如教育部長。其他人則期許她以非官方身分發揮影響力，例如督促賀錦麗支持更嚴格的抗暖化措施。