美國大選情勢膠著...賀錦麗大膽挺槍枝權 專家分析背後原因

美國民主黨總統候選人賀錦麗近日一再強調自己擁有槍枝，並矢言維護美國人擁槍權，令不少人感到驚訝，不過專家指她此舉可能是在勢均力敵的選戰中，致力爭取擁槍選民支持。

法新社報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）上週出席一場由脫口秀傳奇天后歐普拉（Oprah Winfrey）主持的造勢活動「團結為美國」（Unite for America）時，重申自己擁有槍枝之餘還笑稱：「如果有人闖進我家，他們就會吃子彈。」

賀錦麗過去曾提過她擁有槍枝，但多數時候都對這件事保持低調，也不談自己究竟持有哪種槍。

美國社會愈漸厭倦暴力犯罪和大規模槍擊案之下，民主黨強調應強化槍枝管制，而賀錦麗也和民主黨立場一致。

因此，距11月5日美國總統大選僅剩1個半月之際，賀錦麗大膽表明自己支持擁槍權，令許多人感到驚訝，就連歐普拉也不例外。

然而專家指出，賀錦麗此時公開擁槍立場絕非偶然。

美國共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）一再宣稱，如果賀錦麗勝選，她將試圖違反美國憲法第二修正案（Second Amendment）所賦予的「持有和攜帶武器」權利，奪走美國民眾的槍枝。

川普向來支持民眾擁槍權利，並獲勢力龐大的遊說團體「全國步槍協會」（National Rifle Association）支持。

但賀錦麗並未威脅這麼做。她與大部分民主黨人立場一致，只支持收緊現行法律，例如要求對所有槍枝買家進行犯罪紀錄與精神病學背景審查。

賀錦麗表示，她支持半自動突擊步槍禁令，但不再贊成對突擊武器進行強制回購計畫。

「槍展國度：槍枝文化與美國民主」（Gun Show Nation: Gun Culture and American Democracy，暫譯）一書作者柏比克（Joan Burbick）說：「賀錦麗想阻止對手給她貼上反槍標籤…最簡單的方法就是宣布她擁有槍枝。」

不過，如何在支持與限制擁槍權之間取得平衡，賀錦麗面臨一大考驗。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center），美國約1/3成人與40%家庭至少擁有一把槍。據報川普也是其中之一，美國媒體報導他持有3把手槍。

皮尤研究中心還提到，有45%泛共和黨支持者稱自己持有槍枝，相形之下泛民主黨支持者這個比例只有20%。

但美國布萊恩大學（Bryant University）社會學名譽教授卡特（Gregg Carter）說：「這些只是趨勢，不是絕對狀況。」

許多美國人也盼望，政府對民眾獲取強力武器實施更妥善管制措施。皮尤研究中心民調顯示，槍枝管制在11月總統大選是選民第7大關切議題。

賀錦麗已牢牢掌控贊成槍枝管制的選民群體，她現在需要爭取的是另一邊擁槍民眾的支持。

卡特指出，由於今年選戰相當膠著，「每個政黨、每位候選人都在盡可能多爭取幾票到自己這邊」。