批澤倫斯基拒達成協議！川普稱烏克蘭已被抹去無法重建 再諷「最偉大推銷員」

美國前總統、共和黨總統候選人川普25日抨擊烏克蘭總統澤倫斯基，稱澤倫斯基「拒絕達成協議」。CNN指出，這是川普至今對澤倫斯基處理俄烏戰爭的最直白批評。

川普在北卡州薄荷山發表競選演說時指出，「那些城市沒了，已經消失了，而我們繼續把數十億美元給澤倫斯基這個拒絕達成協議的人」，還稱「烏克蘭總統正在我們國家，對我這個你們喜愛的總統發表了一點討厭的誹謗」。

川普抨擊，「他本來可以達成的協議，會比你現在面對的狀況更好。你面對一個已經被抹去的國家，不可能重建」。

CNN報導，澤倫斯基在聯合國大會發表演說時警告世界領導領袖，烏克蘭恐遭嚴重攻擊，俄羅斯準備追打烏克蘭的能源供應，包括核電廠。他說，「烏克蘭人永遠不會接受，為什麼世上有人相信，這樣一個不適合當今國家的殘酷殖民時代，現在可以強加於烏克蘭，而不是正常的和平生活」，並請求「全世界所有國家提供支持」，確保烏克蘭的和平。

不過，川普對此似乎不為所動，他談到澤倫斯基時於本周第三度重申，「他每次來到這個國家，都會輕鬆拿到600億美元，他可能是地球上最偉大的推銷員」，同時把俄羅斯入侵烏克蘭歸咎於拜登和賀錦麗，宣稱兩人「透過他們所說的蠢話，做的每一個舉動，造成了這種情況，他們造成了這種情況現在卻被困住了」。

川普說，「他們只是不知道該怎麼辦，他們被鎖入了一種困境。很可悲，他們只是不知道該怎麼辦。因為烏克蘭都沒了，不再是烏克蘭了。你沒法取代那些城市與鄉鎮，你沒法取代死掉的人，這麼多死者」。

川普指出，烏克蘭若在衝突早期達成協議，將部分領土割讓給俄羅斯，本來可以避免更多浩劫。川普也認為，拜登應該能夠在俄烏之間策劃一項協議，避免任何流血，還主張即使是一個「糟糕協議」，讓烏克蘭「放棄一點」，也會比戰爭更可取。

川普宣稱，本來可以達成協議，就不會有人死掉，也不會有大樓傾倒，「如果我們有一位稱職的總統，本來可以達成一個協議」。

川普接著說，由於俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭已造成的破壞，不再存在達成協議的機會，「我們能達成什麼協議？都毀了，人們死了，這個國家成了一片廢墟，讓這種情況發生的人是誰？」