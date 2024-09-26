2度險遭刺殺...川普怒控「伊朗」恐涉案 警告：將炸成碎片

美國共和黨總統候選人川普今天表示，若伊朗涉及傷害美國總統候選人或前總統，就該將這個國家炸成「碎片」。他指控，伊朗可能參與日前針對他的兩起暗殺未遂事件。

法新社報導，在川普近幾個月兩度遭到看起來像是企圖暗殺後，美國情報機構警告，伊朗對川普構成生命威脅。

川普在北卡羅來納州的造勢活動中指出，伊朗可能涉及針對他的兩起暗殺未遂事件。

他說：「如果我是總統，我就會通知造成威脅的國家，在這裡是指伊朗，如果你做出任何傷害這個人的事情，我們將把你的幾個最大城市和你們國家本身炸成碎片。」

川普接著說他和美國一直受到「伊朗非常直接的威脅」，還說應向德黑蘭傳達堅定訊息，即如果伊朗涉及謀劃殺害或傷害美國總統或總統候選人，將面臨最嚴重後果。