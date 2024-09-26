澤倫斯基走訪搖擺賓州 共和黨跺腳批干預美大選

烏克蘭總統澤倫斯基日前赴美國大選關鍵搖擺州賓州參觀軍火工廠的行程，遭共和黨陣營痛批為政治噱頭，聯邦眾議院共和黨籍議長強生今天要求澤倫斯基摘烏駐美大使的烏紗帽。

綜合路透和美聯社報導，強生（Mike Johnson）在信中向澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）喊話，說這趟賓州行「顯然是一場黨派政治活動，設計用來助民主黨一臂之力，不難看出是選舉干預行為」。

強生與共和黨總統候選人川普關係密切。他說，澤倫斯基22日的賓州軍火工廠參觀行程沒有邀請任何共和黨人士，還說這趟行程是由烏克蘭駐美國大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）一手安排，並在信中要求澤倫斯基「立即開除」瑪卡羅娃。

強生選在今天釋出這封信，是因為澤倫斯基排定於明天走訪華府國會山莊並拜會議員們。強生並不預期會與這位烏克蘭領袖見面。

烏克蘭駐美大使館並未立即回覆路透社置評要求。

澤倫斯基22日參訪賓州史克蘭頓（Scranton）一家軍火工廠，並對工廠生產烏克蘭在抵禦俄羅斯入侵當中最為關鍵的彈藥之一，向工人致謝。

美聯社報導，史克蘭頓軍火廠是美國少數能生產155毫米砲彈的設施之一，並於過去一年提高產量。烏克蘭迄今從美國收到的155毫米砲彈數量超過300萬枚。

訪問期間，澤倫斯基會見了賓州州長夏皮洛（JoshShapiro）、賓州聯邦參議員凱西（Bob Casey）以及賓州聯邦眾議員卡特萊特（Matt Cartwright）。這3人都是民主黨人。

共和黨率領的聯邦眾議院監督委員會（HouseOversight Committee）先前已經宣布，將調查澤倫斯基此行是否意在利用外國領袖來拉抬民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的聲勢。

路透社報導，在美國，州長會見來訪外國領袖是很常見的作法。今年7月期間，澤倫斯基走訪猶他州時也曾參觀當地工廠，並接受該州共和黨籍州長柯克斯（Spencer Cox）款待。