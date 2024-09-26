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賀錦麗經濟政策PK川普 批加徵關稅沒想清楚

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）25日表示，在振興美國經濟上，她主張加徵企業稅，並替年輕夫婦減稅；對於共和黨總統候選人川普提出的加徵關稅政見，賀錦麗說這將轉嫁成消費稅，最終由美國家庭承擔，她認為川普在這些議題上沒太認真想清楚。

賀錦麗7月21日接棒參選，到本月25日首次接受30分鐘的個人專訪；此時距離選戰剩下40天，而經濟是美國民眾在這次選戰中最在意的主題。

賀錦麗重申要打造「機會經濟」，透過給大企業加稅，來鼓勵中小企業成長，她說，大企業主們自己都知道，要讓美國經濟再度繁榮得靠這些小企業遍地開花，也要靠美國投資新產業。

賀錦麗主張，企業稅率由21％調高至28％，作為給中產階級和小企業稅務優惠的財源。

賀錦麗喊出1億美國人將獲得減稅優惠，年輕夫妻將獲得新生兒稅收抵減，加稅鎖定高收入族群；她說，老師和消防員付出的稅金比全美最有錢的那群人還多，這是不對的，要確保億萬富翁和大企業主得付他們自己應付的份額。

川普以加徵關稅作為扶植美國製造的手段，賀錦麗表示，經濟學家已經算過，對所有進口美國的外國商品加徵20%的關稅，其效果形同20%的消費稅，最終每個美國勞工和家庭每年得多付4000美元以上。

「老實說，我認為...他在這些議題上沒太認真想清楚」，賀錦麗說，「這應該被嚴肅看待且有具體計畫。」

以曾在麥當勞打工為例，賀錦麗說，她之所以反覆提到這件事，是因為和一個單純的學生打工相比，她知道有不少民眾在麥當勞工作是為了養家活口，「我和我的對手（指川普）不同之處在於我們對美國人民需要的理解，以及我們的責任就是滿足這些需求。」

川普多次指控，賀錦麗這段打工經歷是假的；賀錦麗透過專訪駁斥川普說法。

除了經濟，川普在選戰過程中猛攻非法移民議題。

賀錦麗將在27日首次以候選人身分走訪亞利桑那州的美墨邊境，她接受專訪說，將再次推動那個今年初被川普下令要求共和黨籍國會議員封殺的邊境安全法案，並以總統身分簽署成案。

賀錦麗說，美國不僅要加固邊境，還要找出方法讓移民獲得公民身分。

此外，針對川普意圖淡化在墮胎議題的保守立場來爭取婦女票，川普指出，婦女不用再為墮胎議題激辯，這會交給各州處理，他說，「我會保護女性。」

「我不認為美國女人需要他（指川普）說，他會保護她們。」賀錦麗說，川普應該做的是相信女性。

川普 美國大選 賀錦麗

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