川普擬10月重回賓州槍擊現場造勢 數月前才躲過暗殺

美國共和黨總統候選人川普的競選團隊今天表示，川普計畫重回他於今年7月在賓州城市巴特勒（Butler）險遭槍手暗殺的地點造勢。

法新社報導，川普競選團隊發表聲明指出：「2024年10月5日週六，總統川普將重回賓州巴特勒同一地點舉行集會，不到3個月前，他在當地以毫釐之差險些失去性命。」

川普競選團隊表示：「總統川普重返巴特勒，將標誌著他自7月13日遭刺客子彈擊中以來首次訪問攻擊現場-而這世界將他的得救視為天意。」

今年7月13日，川普在賓州巴特勒戶外造勢活動上遭槍手從屋頂開槍襲擊，當時他右耳遭子彈擊傷，群眾中有人遭波及喪命。

事發當時，川普奇蹟式躲過暗殺槍擊，右臉濺血仍振臂高呼「戰鬥」的影像，被攝影記者給捕捉下來，成為了美國政治史經典畫面。

9月中旬，川普在佛州自家高爾夫球場打球時，疑似險些再遭暗殺，嫌犯當時躲在灌木叢，遭到特勤人員阻止。