美主要穆斯林團體表態挺賀錦麗 批川普構成更大危害

美國主要穆斯林倡議團體「安格奇行動」今天表態支持民主黨總統候選人賀錦麗，並稱共和黨候選人川普對穆斯林社群構成更大危害。

路透社報導，在2020年美國總統大選，「安格奇行動」（Emgage Action）曾表態力挺時任民主黨總統候選人拜登，據稱該團體在該場選舉動員了100萬穆斯林選民。

「安格奇行動」今天在臉書指出：「對於美國穆斯林社群，這次選舉週期感覺像是極其艱難的時刻。因為以色列在加薩的戰爭，我們目睹逾4萬名巴勒斯坦人遭到殺害，2百萬人一無所有。」

該團體提及：「我們的心與我們的社群同在，而且我們感受到與你們一樣的痛苦。然而，我們必須承認有擊敗川普的集體責任，以保護我們的社群免於在他政府領導下的伊斯蘭恐懼症重演，以及其它傷害性政策再次實行。」

該團體表示：「我們決定支持賀錦麗競選總統，是為了倡導正義與和平，並避免我們社群受到更大傷害，即便我們可能無法在每個問題上（與賀錦麗）觀點完全一致。」

除了「安格奇行動」，賀錦麗也獲得規模較小的穆斯林團體支持，包括「非裔穆斯林領導委員會基金」（ Black Muslim Leadership Council Fund）及「美國穆斯林民主黨團會議」（American Muslim DemocraticCaucus）。