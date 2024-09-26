美主要穆斯林團體表態挺賀錦麗 批川普構成更大危害

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國民主黨總統提名人賀錦麗。(路透)
美國民主黨總統提名人賀錦麗。(路透)

美國主要穆斯林倡議團體「安格奇行動」今天表態支持民主黨總統候選人賀錦麗，並稱共和黨候選人川普對穆斯林社群構成更大危害。

路透社報導，在2020年美國總統大選，「安格奇行動」（Emgage Action）曾表態力挺時任民主黨總統候選人拜登，據稱該團體在該場選舉動員了100萬穆斯林選民。

「安格奇行動」今天在臉書指出：「對於美國穆斯林社群，這次選舉週期感覺像是極其艱難的時刻。因為以色列在加薩的戰爭，我們目睹逾4萬名巴勒斯坦人遭到殺害，2百萬人一無所有。」

該團體提及：「我們的心與我們的社群同在，而且我們感受到與你們一樣的痛苦。然而，我們必須承認有擊敗川普的集體責任，以保護我們的社群免於在他政府領導下的伊斯蘭恐懼症重演，以及其它傷害性政策再次實行。」

該團體表示：「我們決定支持賀錦麗競選總統，是為了倡導正義與和平，並避免我們社群受到更大傷害，即便我們可能無法在每個問題上（與賀錦麗）觀點完全一致。」

除了「安格奇行動」，賀錦麗也獲得規模較小的穆斯林團體支持，包括「非裔穆斯林領導委員會基金」（ Black Muslim Leadership Council Fund）及「美國穆斯林民主黨團會議」（American Muslim DemocraticCaucus）。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

川普在超市替3寶媽埋單 遭質疑「買票」

小笠原分析美國大選 川普若再次當選對台灣將不容易

造勢前4天！賀錦麗亞利桑那州競辦遭槍擊 子彈射穿窗戶畫面曝

現在誰領跑？路透最新全國民調出爐 川普經濟議題優勢縮小

相關新聞

經濟願景大拚場 賀錦麗主打務實牌、川普強調「新美國工業主義」

在最新民調顯示，美國民主黨總統候選人賀錦麗領先共和黨人選川普的幅度擴大之際，兩人陸續為重振製造業提出解方，賀錦麗主打務實...

美主要穆斯林團體表態挺賀錦麗 批川普構成更大危害

美國主要穆斯林倡議團體「安格奇行動」今天表態支持民主黨總統候選人賀錦麗，並稱共和黨候選人川普對穆斯林社群構成更大危害

出口民調結果沒人有把握 美媒應變開票日陷混亂

美國總統選舉投票日媒體出口民調過去多能準確提前宣布當選者，但經歷2020年開票混亂，兩黨候選人今年在多個搖擺州民調差距不...

川普讚揚「俄國很會打仗」 批拜登賀錦麗讓美國陷入俄烏戰爭

美國前總統、共和黨總統候選人川普24日讚揚俄羅斯在幾次歷史性衝突戰勝的軍事記錄，還嘲笑美國對烏克蘭的援助，同時再次堅稱，...

美副總統辯論將登場 民調：范斯支持度不如華茲

根據今天公布的民調，俄亥俄州聯邦參議員、共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）在選民中的受歡迎程度，不如民主黨副總統...

川普在超市替3寶媽埋單 遭質疑「買票」

新聞周刊(Newsweek)報導，共和黨總統候選人、前總統川普(Donald Trump)23日在賓州超市替一名扶養三個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。