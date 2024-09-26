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經濟願景大拚場 賀錦麗主打務實牌、川普強調「新美國工業主義」

經濟日報／ 編譯季晶晶盧思綸／綜合外電
川普24日到美國汽車製造重鎮，喬治亞州薩凡納造勢，承諾「奪走」其他國家的製造業工作。 （美聯社）
川普24日到美國汽車製造重鎮，喬治亞州薩凡納造勢，承諾「奪走」其他國家的製造業工作。 （美聯社）

在最新民調顯示，美國民主黨總統候選人賀錦麗領先共和黨人選川普的幅度擴大之際，兩人陸續為重振製造業提出解方，賀錦麗主打務實哲學，反制川普的「新美國工業主義」招牌，兩人提出截然不同的經濟願景，力圖爭取重視經濟議題的「經濟選民」支持。

路透／易普索24日公布最新民調顯示，賀錦麗在全國以46.61%的支持率領先川普的40.48%，領先幅度較先前的約5個百分點略為擴大，在選民首要關心的經濟議題上，川普以43%領先賀錦麗的41%，領先優勢縮小到2個百分點。另據哈佛大學民調，在18-29歲的年輕人中，賀錦麗以64%支持率遙遙領先川普的32%。

民調機構538公布的美國大選預測顯示，賀錦麗的勝選機率為57%，高於川普的42%，賀錦麗可能以領先3.2個百分點勝出，兩人在四個搖擺州的差距可能不到1%，可能創下1876年來選舉人票最接近的紀錄。

賀錦麗25日在匹茲堡造勢時，將發表新的經濟政見。賀錦麗陣營官員透露，她將表示作為資本主義支持者，她了解政府的侷限，形容其經濟哲學務實，不會「被意識形態綁架」。她已高舉「機會經濟」大旗，主打降低成本、投資美國創新、引領全球產業。

川普24日在喬治亞州造勢時說，將以稅務優惠和使用聯邦土地的機會吸引外國製造商，包括在美國生產企業的企業稅率從21%降到15%，並運用聯邦土地，為在美生產的企業創設優惠低稅率、輕度監管的特區，同時以關稅懲罰不把生產轉移到美國的企業，以「奪走」外國的製造業工作，他還特別點名德國、南韓及中國大陸。

他也將任命一位「製造業大使」，說服外國企業將製造業務遷到美國，一名官員透露，川普計劃親自招募外國企業，詢問把製造業務搬到美國的需求。他強調，他的「新美國工業主義 」將創造創造數百萬個就業機會，「使美國成為製造業強國」。

他還說，他將對從墨西哥進口的所有汽車徵收100%的關稅，以留住汽車製造商在美生產汽車。

不過，405名經濟學者和白宮前政策顧問24日聯名發表公開信，表態支持賀錦麗，反對川普要對所有進口產品課徵關稅、大幅削減企業稅、對聯準會（Fed）決策置喙等經濟提案。

許多連署人都曾在民主黨政府工作，包括曾在歐巴馬政府擔任經濟顧問委員會主席的佛曼（Jason Furman）、Fed前副主席布蘭德（Alan Blinder）、在歐巴馬政府擔任商務部長的普里茨克（Penny Pritzker）、以及在柯林頓政府擔任副財長的艾特曼（Roger Altman）等。

川普 美國大選 賀錦麗

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