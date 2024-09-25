出口民調結果沒人有把握 美媒應變開票日陷混亂

美國總統選舉投票日媒體出口民調過去多能準確提前宣布當選者，但經歷2020年開票混亂，兩黨候選人今年在多個搖擺州民調差距不大，多家媒體已準備開票過程恐怕較上屆更充滿不確定性，再度出現連續多日未有當選人的混亂局面。

4年一度的美國總統投票日固定為11月首個週二。2020年拜登（Joe Biden）與川普（DonaldTrump）對陣，開票結果未如民調預測拜登大幅領先，搖擺州賓州及喬治亞州票數接近，選舉人團票遲遲未能確認動向，關鍵的賓州因郵寄投票等因素開票作業緩慢，各媒體當晚均未預測當選者。

美國主流媒體遲至週六凌晨才陸續宣布拜登取得賓州20張選舉人票後，拜登才宣布勝選，川普陣營試圖在多州提出選舉詐欺與無效訴訟，期間美國社會對新任總統遲遲未決充滿焦慮，隔年一月發生川普支持者攻擊國會山莊暴動事件。

由於民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨的川普在關鍵7個搖擺州都沒有顯著領先，美國媒體已準備美東時間11月5日晚間出口民調可能沒有結論，甚至出現較上屆更混亂的狀況。

紐約時報（New York Times）報導，國家廣播公司（NBC）數據記者科納基（Steve Kornacki）已準備數晚睡在辦公桌上；有線電視新聞網（CNN）也增加法律評論員，因應搖擺州可能出現的計票爭議。

新聞通訊社美聯社（AP）的出口民調長期為主流媒體引用，今年也決定投入更多人力與資源，向讀者說明為何做出預測。

美國總統選舉獨特的選舉人團制度在緊繃選情下，已在2000年與2020年造成難以出現勝選者的窘境，各媒體如今還得面對網路流竄的假消息。紐時報導，主要新聞機構都有應變計畫，避免砸了公信力招牌，同時跟進不在籍投票票數計算及票數過於接近的搖擺州法律爭議。

除了強化出口民調可信度，主流媒體也提升各郡計票作業監察與報導。如果7大搖擺州如各家媒體民調預測，賀錦麗拿下密西根、威斯康辛州，川普取得北卡羅來納、喬治亞、亞利桑那州，預料分批計票的賓州2、3線城市將是決定勝負的焦點。